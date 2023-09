Kingston XS2000 im Test: Schnelle und günstige portable SSD im Taschenformat

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Gute 20-GBit/s-Leistung

Kompaktes Gehäuse mit IP55-Zertifizierung

Mit abziehbarer Gummischutzhülle

5 Jahre Herstellergarantie Kontra Relativ warm unter Last

Langsamer als ein Großteil der Konkurrenz

Optisch nicht gerade ein Hingucker Fazit Mit der Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB kann man auf der Suche nach einer portablen SSD im handlichen Format mit einer stoßsichere Hülle wenig falsch machen. Die XS2000 ist zwar nicht die schnellste SSD mit 20 GBit/s, die wir getestet haben, aber sie ist schnell genug, passt in jede Tasche und ist mit einer Kapazität von bis zu 4 TB erhältlich. Und das alles zum attraktiven Preis.

Preis beim Test

From $74.99 | Model reviewed $78.99

Die externe SSD Kingston XS2000 ist schon eine Weile erhältlich. Für einen Test bietet sie sich trotzdem an. Denn sie bringt mit USB 3.2 Gen2x2 einen USB-C-Schnittstellenstandard mit, über den theoretisch flotte 20 Gigabit pro Sekunde möglich sind.

Gleichzeitig gibt es das mobile Speichermedium in erstaunlich vielen Kapazitätsvarianten – genauer mit 500 GB sowie mit einem, zwei oder vier TB – das ist in dieser Gerätekategorie nicht selbstverständlich der Fall.

Design & Verarbeitung

Rein äußerlich sieht man der Kingston XS2000 Portable SSD 1TB ihre hohe Leistungsfähigkeit nicht an. Sie ist äußerst kompakt und lässt sich mit ihren schlanken Abmessungen von 69,5 × 32,6 × 13,5 mm und einem Gewicht von knapp 30 Gramm leicht transportieren. Das Gehäuse besteht aus einem Ober- und Unterteil aus Aluminium mit seitlichen Einfassungen aus Kunststoff. Selbst wenn man die mitgelieferte schwarze Gummihülle darüber stülpt, hat man keine Probleme, den mobilen Speicherträger in der Hosentasche zu verstauen. Auch ohne diesen zusätzlichen Fallschutz ist die externe SSD dank IP55-Zertifizierung gegen Staub und Spritzwasser gewappnet.

Den Lieferumfang beschränkt der Hersteller auf das Nötigste: Neben der Gummihülle befindet sich lediglich ein mit rund 30 Zentimetern relativ kurzes USB-C-auf-C-Kabel in der Verpackung. Auch Programme zum Überwachen der SSD oder zum Verschlüsseln der Daten befinden sich nicht auf dem Datenträger. Dafür sind ein kostenloser technischer Support und eine vergleichsweise großzügige Garantie von fünf Jahren enthalten.

Die Kingston XS2000 Portable SSD 1TB ist ab Werk im exFAT-Format formatiert. Sie versteht sich neben Windows auch mit den Betriebssystemen Mac-OS, Linux und Chrome-OS. Selbst wenn die mobile Festplatte stark beansprucht wird, steigt der Energiehunger nicht übermäßig an. Mit 2,31 Watt messen wir einen durchschnittlichen Wert. Etwas höher fällt allerdings die Gehäusetemperatur aus. Unter Last steigt sie im Test auf gut 36 Grad Celsius.

Die Kingston XS2000 Portable bietet Unterstützung für das sehr schnelle USB 3.2 Gen2x2. IDG

Kingston hat sich nicht zum genauen NAND-Typ geäußert, aber zugegeben, dass es sich um 3D TLC (Triple-Level Cell, 3 Bit) handelt. Wir gehen davon aus, dass es sich um mehrere Schichten handelt, da es in 2TB- und 4TB-Versionen erhältlich ist. Die internen Komponenten sind NVMe, da SATA nicht in der Lage wäre, auch nur annähernd die Leistung zu liefern, die die XS2000 erreicht.

Leistung

Die Kingston XS2000 ist nicht die schnellste 20-GBit/s-USB-SSD, die wir getestet haben, insbesondere beim Schreiben von Daten. Im Vergleich zu 10-Gbit/s-Laufwerken ist sie für die meisten alltäglichen Aufgaben immer blitzschnell.

Beachten Sie, dass die Samsung T7 Shield in den Benchmarks ein 10 GBit/s-USB-Laufwerk ist – und zwar ein sehr schnelles. Es wird nur erwähnt, um den Unterschied zwischen der Leistung von 10 und 20 GBit/s zu verdeutlichen. Im Crystal Disk Mark 8 verlor das Samsung-Modell beim kontinuierlichen Schreiben nicht viel gegenüber der XS2000 und schlug sie beim Schreiben von 450 GB. Diese Tests waren nicht die besten Momente des XS2000.

Die XS2000 fällt beim Schreiben ab, ist aber ein sehr schnelles Lesegerät. Wenn Sie viel lesen müssen, werden Sie es lieben. Jon L. Jacobi

In unseren 48-GB-Übertragungstests war die XS2000 insgesamt etwas langsamer als die Adata Elite SE880, was vor allem an der langsamen Schreibgeschwindigkeit lag.

Die Kingston XS2000 blieb erneut deutlich hinter der konkurrierenden Adata Elite SE880 zurück. Das liegt vor allem am langsameren Schreibtempo. Jon L. Jacobi

In unserem 450-GB-Schreibtest hat die XS2000 ihren Adata-Konkurrenten jedoch deutlich geschlagen. Dies ist in der Regel ein Hinweis auf schnelleres NAND, aber auch sekundäres Caching spielt eine Rolle. Mit 2 TB kann die XS2000 mehr NAND als SLC-Sekundärcache nutzen.

Die SE880 war nur ein 1-TB-Laufwerk und hatte daher weniger sekundären Cache zum Spielen. Die WD Black P50 wird als Gaming-Laufwerk vermarktet und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Dauerschreibgeschwindigkeit aus. Die T7 verwendet einen überlegenen Cache, um eine erstaunliche Schreibleistung aufrechtzuerhalten, auch wenn sie anfangs langsamer ist.

Die Kingston XS2000 schließlich übertraf die Adata Elite SE880, obwohl sie mit 2 TB Kapazität (mehr NAND für den sekundären Cache) einen deutlichen Vorteil gegenüber den 1 TB des Rivalen hatte. Jon L. Jacobi

Natürlich ist die Kingston XS2000 nicht das schnellste 20-GBit/s-Laufwerk auf dem Markt. Unserer Meinung nach ist es für den durchschnittlichen Benutzer schnell genug. Zumal anhaltende Schreibvorgänge im Allgemeinen die am wenigsten verbreiteten Operationen sind.

Fazit

Die Kingston XS2000 wird keinen Schönheitswettbewerb oder einen Kampf um beste Leistung gewinnen. Aber sie ist günstig und ausreichend schnell. Außerdem ist sie mit einer Kapazität von 2 TB und 4 TB erhältlich, was bei vielen super-portablen SSDs nicht der Fall ist. Dazu lässt sie sich dank des kompakten Formats leicht mitnehmen und bringt geeignete Schutzmechanismen gegen äußere Einflüsse wie Stöße oder Feuchtigkeit mit. Angesichts des sehr günstigen Preises für das mobile Laufwerk machen Sie mit dem Kauf sogar dann keinen Fehler, wenn Sie noch gar keinen USB-C-Anschluss am PC haben, der die Maximalanforderungen erfüllt.

So testen wir

Externe Laufwerkstests werden derzeit unter Windows 11, 64-Bit auf einem X790-Motherboard (PCIe 4.0/5.0) mit i5-Prozessor (12400) und 64 GB RAM (2 × Kingston Fury 32GB DDR5 4800MHz) durchgeführt. Sowohl 20 GBit/s USB als auch Thunderbolt 4 sind verfügbar. Für die 48 GB Übertragungstests wird eine ImDisk RAM-Disk verwendet, die 58 GB des 64 GB Gesamtspeichers belegt. Die 450 GB große Datei wird von der NVMe Samsung 990 Pro 2TB übertragen. Der Micron N48 NAND im pSLC-Modus (pseudo Single Level Cell/1-bit) ist einfach überragend und der E21T verbessert die HMB-Leistung erheblich. Was auch immer der Grund sein mag, man erhält Übertragungsraten auf konstant hohem Niveau, die wir bisher nur von den neuesten PCIe-5.0-Laufwerken kannten, auf denen auch das Betriebssystem läuft.

Spezifikationen

Modellname: SXS2000

Kapazitäten: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2×2

Geschwindigkeit: 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben

Abmessungen: 69,54 × 32,58 × 13,5 mm

Gewicht: 28,9 g

Garantie: 5 Jahre und kostenloser technischer Support

Teile des Artikels erschienen im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.