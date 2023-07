Twitter-Konkurrent Threads ist gestartet – So nutzen Sie den Dienst in Deutschland

Der Twitter-Konkurrent Threads ist gestartet. Der Twitter-Klon des Unternehmens Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp und mehr) scheint dabei recht ordentlich gestartet zu sein. So konnte der an Instagram angebundene Dienst in den ersten Stunden bereits über 10 Millionen Nutzer anziehen.

Der gelungene Start kommt dabei nicht ganz überraschend, denn die viele Menschen der Twittergemeinde sind seit dem herrschenden Chaos, das Elon Musk auf der Plattform ausgelöst hat, auf der Suche nach Alternativen. Bisher konnte sich aber kein Angebot als für die Masse ausgelegter, echter Twitter-Konkurrent herauskristallisieren. Diesen Platz könnte nun Threads einnehmen. Zusätzlich haben viele Nutzer bereits einen aktiven Instagram-Account.

Noch kein Start in der EU und in Deutschland

Zum Start ging der Twitter-Klon in über 100 Ländern online. Ausgeschlossen ist dabei noch die EU und infolgedessen auch Deutschland. Bei dem Dienst gibt es noch offene Datenschutzfragen und zudem ist er auch noch nicht DSGVO-konform.

Instagram-Chef Adam Mosseri teilte mit, dass die Einhaltung der EU-Gesetze schwierig sei. Hierbei geht es auch um den Digital Markets Act, der dementsprechend auch das Zusammenziehen von Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen erschwert. Man habe vor der Wahl gestanden, Deutschland und andere EU-Ländern außen vorzulassen oder „den Start um viele, viele, viele Monate zu verzögern“, sagte er. „Und man war besorgt, dass sich das Fenster für uns schließt.“

Über Umwege auch in Deutschland nutzbar

Wenn Sie den Dienst allerdings jetzt schon nutzen möchten, haben Sie über Umwege die Möglichkeit dazu. Für Android-Nutzer reicht es wahrscheinlich schon, die APK-Datei aus den USA herunterzuladen und zu installieren. Nutzer berichten, dass dafür kein VPN notwendig ist, falls es bei der Anmeldung Probleme gibt, wird zusätzlich ein VPN aus den USA verlangt.

Unter iOS gestaltet sich das Vorgehen ähnlich, jedoch kann die Threads iOS-App nicht einfach über einen alternativen Weg installiert werden. Stattdessen muss man Zugang zum US-App-Store erhalten, indem man das Land oder die Region der Apple-ID ändert.

