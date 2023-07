FritzOS 7.56: Neue Funktionen für diese Fritzbox-Modelle – alle Infos

Fritzbox-Hersteller AVM hat das Update 7.67 für acht verschiedene Fritzbox-Modelle veröffentlicht. Das vergleichsweise kleine Update bringt neben Fehlerbehebungen auch neue Features. Was sich genau ändert, ist je nach Modell unterschiedlich.

FritzOS 7.56: Betroffene Modelle und Neuerungen

Modell Das ist neu FritzBox 6690 Cable

FritzBox 7520 B

FritzBox 7520

FritzBox 6591 Cable

FritzBox 6690 Cable

FritzBox 6660 Cable – Neuer Energiesparmodus kann nach Wunsch eingeschaltet werden

– FritzBox-Assistent erleichtert künftig Modell-Wechsel FritzBox 7590

FritzBox 7530 – Fehlerbehebung beim Einrichtungsassistenten: Der Punkt „Einstellung auf eine neue FritzBox übertragen“ wurde nicht angezeigt

Im Vergleich zum Update 7.5, bei dem über 150 neue Funktionen und Fehlerbehebungen umgesetzt wurde, fällt dieses recht klein aus. Die Downloadgröße beträgt je nach Fritzbox-Modell zwischen 40 und 70 MB.

In der Regel ist Ihre Fritzbox so eingestellt, dass diese Updates automatisch installiert. Das passiert in der Regel nachts, sodass Sie gar nichts davon mitbekommen. Haben Sie automatische Updates deaktiviert und möchten das Update manuell anstoßen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Fritzbox-Benutzeroberfläche, indem Sie fritz.box in Ihren Browser eingeben. Loggen Sie sich mithilfe Ihres Kennworts ein, das Sie entweder auf der Rückseite Ihrer Fritzbox finden, oder beim Einrichtungsprozess selbst vergeben haben. Klicken Sie im Menü auf den Punkt „Assistenten“. Klicken Sie nun auf „Update“. Je nach Fritzbox-Modell kann dieser Punkt auch „Firmware aktualisieren“ heißen.

