Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Action-RPG, Katana-Action und Golden-Axe-Klon

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Action-Abenteuer-RPG kostenlos

Im Epic Games Store steht in dieser Woche das Action-Abenteuer-RPG “Grime“ zum kostenlosen Download bereit. Das erst vor zwei Jahren veröffentlichte Spiel überzeugt mit seinem schnellen Gameplay und der ansehnlichen Grafik. Im Fokus des actionreichen Titels stehen die lebendigen Waffen, die sich in ihrer Form und Funktion ständig verändern. Ein Upgrade-System mit vielen Möglichkeiten macht jeden Durchgang einzigartig. Bei der Fachpresse konnte der Titel 81 von 100 Punkten ergattern. Genrefans sollten also unbedingt zuschlagen!

Grime kostenlos im Epic Game Store

Steam: Mit dem Katana an der Wand

Bei dem vor wenigen Tagen auf Steam erschienenen Actionspiel “Neonscape“ dreht sich alles … Der mit einem Katana bewaffnete Protagonist kann nämlich an Wänden entlang laufen und sehr hoch springen. Diese Fähigkeiten sind beim Kampf gegen die endlosen Wellen an Gegnern auch überlebenswichtig. Das aus der Ego-Perspektive präsentierte Spiel setzt auf einen futuristischen Grafikstil und kommt bei der Community bislang positiv an.

Neonscape kostenlos bei Steam

Steam: Golden-Axe-Klon für vier Spieler

Wer sich noch an den Klassiker “Golden Axe“ erinnert, dürfte sich im gerade auf Steam erschienen “Abathor – Atlantis Landing“ sofort heimisch fühlen. Bis zu vier Spieler müssen nach der Zerstörung von Atlantis die durch Dimensionstore eingefallenen Dämonenhorden bekämpfen. Dafür stehen fünf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. “Abathor – Atlantis Landing“ ist ein kostenloser Vorgeschmack auf das finale Spiel, welches sich noch in der Entwicklung befindet. Die Community nimmt den Titel bislang positiv auf. Retrofans sollten also einen Blick riskieren!

Abathor – Atlantis Landing kostenlos auf Steam

Steam: Neuer Glanz für alte Räume

Bei “Home Designer Makeover Blast“ handelt es sich um eine kostenlose Simpel-Spiel: Als Hazel muss der Spieler langweilige Häuser in moderne Wohnungen verwandeln. Dazu müssen einfache Puzzles gelöst und im Anschluss passende Designs ausgewählt werden. Dabei entstehen schicke Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küchen. Das Gelegenheitsspiel wird von der Community bislang sehr positiv aufgenommen. Wer unkomplizierte Unterhaltung für zwischendurch sucht, dürfte hier fündig werden.

Home Designer Makeover Blast kostenlos auf Steam