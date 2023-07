Playstation 5 Slim: Marktstart wohl noch 2023 – Preis überraschend niedrig

Die fast 70 Milliarden schwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist in vielen Teilen der Welt von Kartellbehörden bereits genehmigt. In den USA wird allerdings weiterhin vor der Federal Trade Commission (FTC) der Rechtsstreit geführt und liefert dabei auch einige Einblicke in Microsoft-Interna, von denen man sonst eher nicht gehört hätte. Dieses Mal sind einige spannende Informationen zu einer noch nicht bestätigten Playstation-5-Slim-Konsole von Sony durchgesickert.

PS5: Preissenkung um rund 100 Euro oder abnehmbares Laufwerk

So möchte Microsoft etwa wissen, dass die Slim-Variante der PS5 noch in diesem Jahr erscheinen soll. Konkret im Herbst 2023. Die Informationen zu einem möglichen Marktstart gab es schon früher, neu ist allerdings, auf welchem Preisniveau sich die Slim-Konsole bewegen wird. Hierzu gab es die Angabe, dass die PS5 Slim zu einem ähnlichen Preis wie die PS5 Digital Edition verkauft werden solle. Das hieße, dass der Preis bei etwa 400 US-Dollar bzw. 450 Euro liegen wird – spannend hierbei: Die PS5 mit Disk-Laufwerk liegt aktuell bei 550 Euro, was bei der Slim-Variante einer Preissenkung um rund 100 Euro gleichkommen würde, und das, obwohl Sony den Preis vor etwa einem Jahr noch angehoben hatte.

Berichte von Ende 2022 hatten jedoch bekannt gegeben, dass Sony eine neue Version der PS5 mit abnehmbarem Laufwerk plane. Diese Pläne könnten sich dann wiederum mit der PS5 Slim bewahrheiten, dann würde auch der Preis realistisch sein.

Ansonsten wird die Slim-Edition natürlich kompakter sein und soll bei gleicher Leistung weniger Strom verbrauchen. Weitere Informationen zu der kommenden Slim- sowie einer geplanten Pro-Variante, der Playstation 5 von Sony, die wohl für das Jahr 2024 angepeilt ist, lesen Sie in unseren bereits erschienenen Beiträgen dazu hier:

