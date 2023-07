Angebote für E-Scooter schon vor Prime Day: Bis zu 100 Euro sparen

Elektrische Tretroller mit App-Steuerung und LCD-Anzeige sind gefragt wie nie und werden insbesondere für kurze Strecken in der Stadt oder auf dem Weg zur Arbeit genutzt. Sehr praktisch ist die einfache Handhabung: Die allermeisten Modelle kann man in Sekundenschnelle zusammenklappen und sie so im Kofferraum verstauen oder mit in die U-Bahn nehmen.

Sowohl Amazon als auch andere Online-Händler bieten schon jetzt – kurze Zeit vor dem großen Amazon Prime Day – E-Scooter zu Niedrigpreisen an. Wir zeigen die besten Angebote von gefragten E-Scooter-Modellen mit Zulassung für öffentliche deutsche Straßen.

Erfahrungsgemäß wird es aber auch zum Prime Day selbst, der am 11. und 12. Juli auf Amazon.de stattfindet, Preissenkungen für E-Scooter von bekannten Marken wie etwa Xiaomi oder Segway geben. Ob die Preise dann nochmal besser sein werden als die jetzigen oder das gewünschte Modell überhaupt reduziert sein wird, ist jedoch nicht bekannt. Wer auf Nummer Sicher gehen will, der schnappt sich jetzt einen E-Scooter, der verfügbar ist und schnell geliefert werden kann und kann mit seinem neuen E-Roller den Sommer in vollen Zügen genießen.

Xiaomi Mi Pro 2 E-Scooter

Der Topseller unter den Modellen von Xiaomi ist der smarte Xiaomi Mi Pro 2. Der trendige E-Scooter hat einen Aluminium-Rahmen, wiegt 14,2 kg und darf mit einem Maximalgewicht von 100 kg belastet werden. Der E-Scooter lässt sich leicht zusammenklappen und transportieren. Der voll geladene Akku soll für 45 Kilometer Fahrspaß reichen – eine enorme Reichweite für diese Preisklasse. Ein 600 Watt-Motor gibt ordentlich Schubkraft. Bei dem Verkäufer Odiporo gibt es den Pro 2 jetzt 30 Euro günstiger als bei Amazon.

Xiaomi Mi Pro 2 für 569 Euro statt 599 Euro bei Odiporo

Xiaomi Mi Pro 2 für 599 Euro bei Amazon

Xiaomi Mi 3 E-Scooter

Der neue E-Scooter des Herstellers Xiaomi ist aktuell zum Angebotspreis zu bekommen. Statt einem UVP von 549 Euro wird das Gerät aktuell um 99 Euro reduziert angeboten. Das neue 3er Modell hat einige Verbesserungen im Vergleich zum Xiaomi Pro 2, wie ein verbessertes Bremssystem mit eABS oder ein automatischer Ruhemodus bei niedrigem Akkustand. Hervorzuheben sind die hohe Schubkraft durch den starken 600 Watt-Motor und eine wendige, sportliche Fahrweise. Der Xiaomi 3 ist mit 13,2 Kilogramm Eigengewicht verhältnismäßig leicht. Er schafft bis zu 30 Kilometer mit einer Akkuladung. Wir haben den E-Scooter Xiaomi 3 getestet.

Xiaomi Mi 3 für 449,99 Euro statt zuvor 549 Euro bei Amazon

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Hitway E-Scooter

Dieser robuste Elektroroller kommt mit einem vergleichsweise starken Motor daher. Mit 480 Watt Nennleistung schafft er Anstiege mühelos und ist auch für schwerere Fahrer geeignet. Mit voll geladenem Akku fährt der Roller bis 30 Kilometer weit. Hervorzuheben sind die doppelten hydraulischen Stoßdämpfer (vorne und hinten), die selbst bei unebener Strecke eine ruhige Fahrt bescheren. Die 10 Zoll-Reifen bestehen aus Gummi. Für eine bessere Sicherheit gibt es einen Schlüssel zum Ein- und Ausschalten. Neben einem standardmäßigen LCD-Display hat das Gerät einen Tempomat-Modus für kontinuierliche Geschwindigkeit, eine Klingel und sogar eine USB-Buchse zum Aufladen des Handys. Auf Amazon gibt es heute 100 Euro Rabatt.

Hitway für 569,99 Euro statt 669,99 Euro bei Amazon (mit Gutschein)

E9 Max Plus E-Scooter

Der E9 von Isinwheel ist ein echtes Kraftpaket. Der E-Scooter fährt mit einer Akkuladung bis zu 40 Kilometer weit. Dieses Modell hat 10-Zoll große Wabenreifen aus Gummi. Die maximale Motorleistung beträgt 500 Watt. Der Scooter ist mit einem Doppelbremssystem ausgestattet: Eine elektrische ABS-Bremse und eine mechanische Bremse. Auch dieser Roller ist mit einer Doppelfederung ausgestattet, die Stöße am besten abdämpft. Der E9 ist heute bei Amazon im Angebot – und zwar zum bisherigen Bestpreis. Mit dem Gutschein im Wert von 50 Euro kostet der E9 Max/Plus nur 429,44 Euro statt 479,44 Euro.

E9 Max Plus für 429,44 Euro statt 479,44 Euro bei Amazon

Hier finden Sie eine Übersicht der besten E-Scooter 2023

Amazon Prime Day 2023: Die wichtigsten Informationen

Amazon Audible jetzt 3 Monate kostenlos testen

Microsoft Office/365: Die besten Vorangebote zum Prime Day