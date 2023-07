E-Scooter nach Prime Day noch günstiger: Xiaomi, Segway, Mega Motion und NIU

Elektrische Tretroller mit App-Steuerung und LED-Anzeige sind gefragt wie nie und werden insbesondere für kurze Strecken in der Stadt oder auf dem Weg zur Arbeit genutzt. Sehr praktisch ist die einfache Handhabung: Die allermeisten Modelle kann man in Sekundenschnelle zusammenklappen und sie so im Kofferraum verstauen oder mit in die U-Bahn nehmen.

Amazon bietet auch nach dem Amazon Prime Day einige E-Scooter zu Niedrigpreisen an. Unter Anderem ist der beliebte Mi 3 Scooter des Herstellers Xiaomi zum Bestpreis erhältlich. Wir zeigen die besten Angebote mit der höchsten Ersparnis. Alle hier vorgestellten Modelle haben die Zulassung für öffentliche deutsche Straßen.

E-Scooter im Angebot:

Xiaomi Mi 3 E-Scooter (Leichtgewicht!)

Der neue E-Scooter des Herstellers Xiaomi ist bei Mediamarkt aktuell zum absoluten Bestpreis zu bekommen. So günstig wie aktuell war der Scooter noch nie. Statt einem UVP von 549 Euro wird das Gerät jetzt 139 Euro günstiger angeboten. Bei Amazon selbst ist der Scooter derzeit ausverkauft.

Das neue 3er Modell hat einige Verbesserungen im Vergleich zum Topseller Xiaomi Pro 2, wie ein verbessertes Bremssystem mit eABS oder ein automatischer Ruhemodus bei niedrigem Akkustand. Hervorzuheben sind die hohe Schubkraft durch den starken 600 Watt-Motor und eine wendige, sportliche Fahrweise. Der Xiaomi 3 ist mit 13,2 Kilogramm Eigengewicht verhältnismäßig leicht. Er schafft bis zu 30 Kilometer mit einer Akkuladung. Wir haben den E-Scooter Xiaomi 3 getestet.

Xiaomi Mi 3 für 409,99 Euro statt 549 Euro bei Mediamarkt

Xiaomi Mi 3 Lite E-Scooter

Die Lite-Variante des Mi 3 ist heute bei Amazon mit 24 Prozent Rabatt erhältlich. Um Unterschied zum Xiaomi Mi 3 Scooter hat der Lite eine Nennleistung von 300 Watt. Der Akku reicht bis zu einer Reichweite von maximal 20 Kilometern. Das Lite-Modell gibt es in schwarz und in weiß. Das Gerät wiegt 13 Kilogramm und ist damit verhältnismäßig leicht. Heute können Sie bei Amazon 120 Euro sparen.

Xiaomi Mi 3 Lite ab 379 Euro (weiß) statt 499 Euro bei Amazon

Xiaomi Mi 3 Lite für 399 Euro statt 499 Euro bei Mediamarkt

Segway Ninebot KickScooter MAX G30D II

Der E-Scooter von Segway wird in vielen Tests gut bewertet – nicht zuletzt wegen seiner großen Reichweite von bis zu 65 Kilometern. Auch wir empfehlen den Ninebot Max G30D II in unserer Kaufberatung . Der E-Scooter wiegt 19,5 Kilogramm. Bei Amazon ist er aktuell im Angebot. Gegenüber der UVP kann mann heute ganze 200 Euro sparen!

Segway-Ninebot MAX G30D II für 699 Euro statt 899 Euro

MEGA MOTION E Scooter

Der Mega Motion E-Scooter ist darauf ausgerichtet, das Fahren komfortabler und effizienter zu gestalten. Der smarte Roller (App-Verbindung) bringt es zu einer Reichweite von bis zu 35 Kilometern. Er ist mit einem sicheren Doppelbremssystem ausgestattet und fährt auf 8,5 großen Vollgummireifen. Der Motor ist 300 Watt stark, als Steigungsfähigkeit werden 15 Grad angegeben. Der E-Scooter wiegt 15 Kilogramm.

Mega Motion E-Scooter für 365,49 Euro statt 429,99 Euro (mit Gutschein)

E9 Max Plus E-Scooter

Der E9 Max von Isinwheel ist ein echtes Kraftpaket. Der E-Scooter fährt mit einer Akkuladung bis zu 40 Kilometer weit. Dieses Modell hat 10-Zoll große Wabenreifen aus Gummi. Die maximale Motorleistung beträgt 500 Watt. Der Scooter ist mit einem Doppelbremssystem ausgestattet: Eine elektrische ABS-Bremse und eine mechanische Bremse. Auch dieser Roller ist mit einer Doppelfederung ausgestattet, die Stöße am besten abdämpft. Der E-Scooter wiegt 17 Kilogramm.

Der E9 ist heute bei Amazon im Angebot. Mit dem Gutschein im Wert von 30 Euro kostet der E9 Max/Plus nur 449,44 Euro statt 479,44 Euro.

E9 Max Plus für 449,44 Euro statt 479,44 Euro (mit Gutschein)

Preistipp! E9 E-Scooter

Der E9 ist fast so gut, wie sein großer Bruder E9 Max, aber günstiger. Er schafft eine Reichweite von 30 Kilometern. Der E9 ist durch seine Doppelfederung bequem zu fahren, sein Motor ist 350 Watt stark. Wir raten zum Komfort-Modell im Gegensatz zum klassischen Modell! Hierzu bitte “Farbe: E9-KomfortMeister” auswählen! Der E-Scooter wiegt 15,5 Kilogramm. Bei Amazon kann man heute einen 21 Euro-Gutschein einlösen.

E9 für 378,44 Euro statt 399,44 Euro (mit Gutschein)

NIU KQi2 Pro E-Scooter

Der E-Scooter KQi2 Pro mit Straßenzulassung hat einen 300-Watt-Motor und eine relativ große Reichweite von bis zu 40 Kilometern. Das Trittbrett ist breit genug, dass beide Füße nebeneinander Platz haben. Dieses Modell hat mit 10 Zoll größere Reifen als die anderen Niu-Modelle, was für eine bessere Dämpfung sorgt. Der E-Scooter wiegt ca. 18 Kilogramm.

Der Scooter von NIU kostet aktuell 529,99 Euro statt 599 Euro UVP. Die Ersparnis beläuft sich auf 69 Euro. Vor einigen Tagen kostete der Roller noch 559,99 Euro.

NIU KQi2 Pro für 529,99 Euro statt 599 Euro

