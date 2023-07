E-Scooter am Prime Day so günstig wie nie: Segway, Xiaomi und Isinwheel

Elektrische Tretroller mit App-Steuerung und LCD-Anzeige sind gefragt wie nie und werden insbesondere für kurze Strecken in der Stadt oder auf dem Weg zur Arbeit genutzt. Sehr praktisch ist die einfache Handhabung: Die allermeisten Modelle kann man in Sekundenschnelle zusammenklappen und sie so im Kofferraum verstauen oder mit in die U-Bahn nehmen.

Amazon bietet heute am großen Amazon Prime Day einige E-Scooter zu Niedrigpreisen an. Unter Anderem sind zwei Topseller von Segway sowie der beliebte Mi 3 Scooter des Herstellers Xiaomi im Angebot. Wir zeigen die besten Angebote mit der höhsten Ersparnis. Alle hier vorgestellten Modelle haben die Zulassung für öffentliche deutsche Straßen.

Xiaomi Mi 3 E-Scooter

Der neue E-Scooter des Herstellers Xiaomi ist während des Amazon Prime Day zum absoluten Bestpreis zu bekommen. So günstig wie heute war der Scooter noch nie. Statt einem UVP von 549 Euro wird das Gerät aktuell 120 Euro günstiger angeboten.

Das neue 3er Modell hat einige Verbesserungen im Vergleich zum Topseller Xiaomi Pro 2, wie ein verbessertes Bremssystem mit eABS oder ein automatischer Ruhemodus bei niedrigem Akkustand. Hervorzuheben sind die hohe Schubkraft durch den starken 600 Watt-Motor und eine wendige, sportliche Fahrweise. Der Xiaomi 3 ist mit 13,2 Kilogramm Eigengewicht verhältnismäßig leicht. Er schafft bis zu 30 Kilometer mit einer Akkuladung. Wir haben den E-Scooter Xiaomi 3 getestet.

Xiaomi Mi 3 für 429 Euro statt zuvor 549 Euro bei Amazon

Segway Ninebot KickScooter MAX G30D II

Der E-Scooter von Segway wird in vielen Tests gut bewertet – nicht zuletzt wegen seiner großen Reichweite von bis zu 65 Kilometern. Auch wir empfehlen den Ninebot Max G30D II in unserer Kaufberatung . Bei Amazon ist er aktuell im Prime-Angebot. Zuletzt hatte der E-Scooter 699 Euro gekostet. Gegenüber der UVP kann mann heute ganze 235 Euro sparen!

Segway-Ninebot MAX G30D II für 664 Euro statt 899 Euro (nur für Prime-Kunden)

Preistipp! Segway Ninebot F40D II

Auch ein zweites Modell von Segway ist im Prime-Angebot. Für 429 Euro bekommt man den leistungsstarkenstarken Roller F40D II mit einer Reichweite von immerhin 40 Kilometern. Wie der große Bruder Max G30 2 hat der E-Scooter 10-Zoll große Luftreifen – und ist damit angenehm zu fahren. Heute kann man 116 Euro sparen.

Segway-Ninebot F40D II für 429 Euro statt 545 Euro (nur für Prime-Kunden)

RCB E-Scooter

Das E-Scooter-Modell des chinesischen Herstellers Kuantu ist aktuell bei Amazon 66 Euro günstiger als sonst. Normal kostet der mit sehr gut bewertetete E-Scooter knapp 440 Euro. Gemessen an seiner Leistung ist der E-Tretroller ein wahres Schnäppchen: Der 400 Watt-Motor sorgt für eine schnelle Beschleunigung, der 7,8 Ah starke Akku bringt den Scooter bis zu 30 Kilometer weit.

Seine Steigfähigkeit wird mit 10-12 Grad angegeben. Die Waben-Vollreifen haben eine Größe von 8,5 Zoll. Hervorzuheben ist bei dem RCB-Roller vor allem die doppelte Stoßdämpfung, die viele Unebenheiten abfedert und so für ein angenehmes Fahrgefühl sorgt.

RCB E-Scooter für 373,99 Euro statt 439,99 Euro bei Amazon (nur für Prime-Kunden)

E9 Max Plus E-Scooter

Der E9 von Isinwheel ist ein echtes Kraftpaket. Der E-Scooter fährt mit einer Akkuladung bis zu 40 Kilometer weit. Dieses Modell hat 10-Zoll große Wabenreifen aus Gummi. Die maximale Motorleistung beträgt 500 Watt. Der Scooter ist mit einem Doppelbremssystem ausgestattet: Eine elektrische ABS-Bremse und eine mechanische Bremse. Auch dieser Roller ist mit einer Doppelfederung ausgestattet, die Stöße am besten abdämpft. Der E9 ist heute bei Amazon im Angebot – und zwar zum bisherigen Bestpreis. Mit dem Gutschein im Wert von 50 Euro kostet der E9 Max/Plus nur 429,44 Euro statt 479,44 Euro.

E9 Max Plus für 405,99 Euro statt 479,44 Euro (nur für Amazon Prime Kunden)

