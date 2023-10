Die besten E-Scooter Angebote in den Prime Deals: Über 200 Euro sparen

Elektrische Tretroller mit App-Steuerung und LED-Anzeige sind gefragt wie nie und werden insbesondere für kurze Strecken in der Stadt oder auf dem Weg zur Arbeit genutzt. Sehr praktisch ist die einfache Handhabung: Die allermeisten Modelle kann man in Sekundenschnelle zusammenklappen und sie so im Kofferraum verstauen oder mit in die U-Bahn nehmen.

Amazon bietet bei den aktuell stattfindenden Prime Deal Days viele E-Scooter zu Niedrigpreisen an. Unter Anderem ist der beliebte Ninebot von Segway und der Mi 3 Scooter des Herstellers Xiaomi zum Schnäppchenpreis erhältlich. Wir zeigen die besten Angebote mit der höchsten Ersparnis. Alle hier vorgestellten Modelle haben die Zulassung für öffentliche deutsche Straßen.

E-Scooter im Prime-Angebot:

Segway-Ninebot E45D

Der Topseller ist während der Prime Deal Days mega-reduziert, und zwar um 30 Prozent. Ansonsten kostet der E-Scooter von Segway 679 Euro bei Amazon. Heute kann man über 200 Euro sparen! Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Der E-Scooter aus der D-Serie von Segway kommt auf eine beachtliche Reichweite von 45 Kilometern. Zudem kommt der Scooter auch mit steilen Anstiegen gut klar. Eine Besonderheit ist die Beschaffenheit der 9-Zoll großen Reifen: Durch einen speziellen Schaum im Inneren sind die Reifen so stabil wie Gummi und sorgen gleichzeitig für eine gute Abfederung. Der Segway E-Scooter hat ein Eigengewicht von 16,4 Kilogramm.

Segway-Ninebot E45D für 475 Euro statt 679 Euro

Xiaomi Mi 3 Lite E-Scooter

Die Lite-Variante des Modells Mi 3 ist bei Amazon heute mit 16 Prozent Rabatt erhältlich. Allerdings nur in der weißen Variante. Der Xiaomi Mi 3 Lite Scooter hat eine Nennleistung von 300 Watt. Der Akku reicht bis zu einer Reichweite von maximal 20 Kilometern. Das Lite-Modell gibt es in schwarz und in weiß. Das Gerät wiegt 13 Kilogramm und ist damit verhältnismäßig leicht. DerE-Scooter ist nahezu ausverkauft und in vielen Online-Shops nicht mehr erhältlich. Wem das schicke weiße Modell gefällt, der sollte jetzt zuschlagen.

Xiaomi Mi 3 Lite für 335,70 Euro statt 399 Euro

MEGA MOTION E Scooter

Der Mega Motion E-Scooter ist darauf ausgerichtet, das Fahren komfortabler und effizienter zu gestalten. Der smarte Roller (App-Verbindung) bringt es zu einer Reichweite von bis zu 35 Kilometern. Er ist mit einem sicheren Doppelbremssystem ausgestattet und fährt auf 8,5 großen Vollgummireifen. Der Motor ist 300 Watt stark, als Steigungsfähigkeit werden 15 Grad angegeben. Der E-Scooter wiegt 15 Kilogramm. Heute können Sie 89 Euro sparen.

Mega Motion E-Scooter für 340,49 Euro statt 429,99 Euro (mit Gutschein)

RCB E-Scooter

Das Modell RCB EV10Z des chinesischen Herstellers Kuantu ist aktuell bei Amazon 76 Euro günstiger als sonst. Normal kostet der mit sehr gut bewertetete E-Scooter 499,99 Euro. Gemessen an seiner Leistung ist der E-Tretroller ein wahres Schnäppchen: Der 350 Watt-Motor sorgt für eine schnelle Beschleunigung, der 11,4 Ah starke Akku bringt den Scooter bis zu 40 Kilometer weit. Die Waben-Vollgummireifen haben eine Größe von 10 Zoll. Hervorzuheben ist bei dem RCB-Roller der Stoßdämpfer am Vorderrad, der Unebenheiten abfedert und so für ein angenehmes Fahrgefühl sorgt. Der RCB E-Scooter wiegt 16,1 Kilogramm.

RCB EV10Z für 424 Euro statt 499,99 Euro bei Amazon

E9 Max Plus E-Scooter

Der E9 Max von Isinwheel ist ein echtes Kraftpaket. Der E-Scooter fährt mit einer Akkuladung bis zu 40 Kilometer weit. Dieses Modell hat 10-Zoll große Wabenreifen aus Gummi. Die maximale Motorleistung beträgt 500 Watt. Der Scooter ist mit einem Doppelbremssystem ausgestattet: Eine elektrische ABS-Bremse und eine mechanische Bremse. Auch dieser Roller ist mit einer Doppelfederung ausgestattet, die Stöße am besten abdämpft. Der E-Scooter wiegt 17 Kilogramm.

E9 Max Plus für 399,44 Euro statt 479,44 Euro

E9 E-Scooter

Der E9 ist fast so gut, wie sein großer Bruder E9 Max, aber günstiger (vom Hersteller iScooter). Er schafft eine Reichweite von 30 Kilometern. Der E9 ist durch seine Doppelfederung bequem zu fahren, sein Motor ist 350 Watt stark. Wir raten zum Komfort-Modell im Gegensatz zum klassischen Modell! Hierzu bitte “Farbe: E9-KomfortMeister” auswählen! Der E-Scooter wiegt 15,5 Kilogramm. Bei Amazon kann man zusätzlich zum Prime-Preis 5 % Rabatt einlösen. Damit ist er 77 Euro günstiger als sonst.

E9 für 322,54 Euro statt 399,44 Euro (mit zusätzlichem Rabatt)

Alle E-Scooter Angebot in den heutigen Prime-Deals

