Das beste Thermomix-Zubehör 2023

Der Thermomix von Vorwerk ist ein absoluter Verkaufsschlager: Das aktuelle Model (TM6) trägt mit 1.399 Euro zwar ein durchaus selbstbewusstes Preisschild, trotzdem verkauft sich die Kult-Küchenmaschine nach wie vor hervorragend. Und das weltweit: Zuletzt machte der kulinarische Alleskönner mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes der Vorwerk-Gruppe aus, rund 1,5 Millionen Geräte setzen die Wuppertaler jedes Jahr ab.

Die neuesten Modelle sind digitalisiert und verfügen über erweiterte Funktionen wie Zerkleinerung, ein interaktives Cooking Center oder Timer-Funktionen. Wie sich das für gute Gadgets gehört, können Sie aus dem cleveren Küchenhelfer aber noch einiges an Leistung herauskitzeln, wenn Sie ihm das richtige Zubehör spendieren. Wir stellen die absoluten Must-Haves für den Thermomix vor.

coolina Premium Gleitbrett coolina coolina Premium Gleitbrett jetzt bei Amazon ansehen Preis: 60 Euro Fahrbarer Untersatz für den Thermomix. Mit diesem Gleitbrett erhält der Küchenhelfer von Vorwerk gleich zweierlei: Festen Stand auf einem soliden Acrylbrett und die Möglichkeit, auf kleinen Rollen durch die Küche zu fahren. Dazu kann man die beiden hinteren Standfüße des Gleitbretts einfach durch mitgelieferte Rollen tauschen, der Thermomix lässt sich dann schnell und sicher auf der Arbeitsplatte bewegen, bleibt anschließend aber wieder fest und sicher stehen. Ein absolutes Komfort-Upgrade. Der kompakte Slider ist optimal dimensioniert und besticht mit dezentem Design.

Kleines Gadget, große Wirkung: Dieser passgenaue Halter macht den Thermomix zum perfekten Eierkocher und passt in die Geräte TM5, TM6 und TM31. An einer praktischen Halterung kann man damit bis zu sechs Eier in den Thermomix setzen und diese in dem Gestell nach der gewünschten Garzeit auch direkt abschrecken, ohne sich die Finger zu verbrennen.

Auch zum Servieren ist das Teil geeignet: Frühstückseier kann man damit zur einfachen Entnahme direkt auf den Tisch stellen. Die flexible Halterung fasst Hühnereier aller gängigen Größen, ist BPA-frei und spülmaschinenfest.

Von wegen quetschen, drücken oder zermatschen: Um Früchte oder Gemüse zu entsaften, müssen Thermomix-Besitzer keine Gewalt anwenden. Der MixFino Entsafter machts möglich, das Gadget setzt auf das bewährte Entsaften mit Dampf. Dabei wird das zu entsaftende Material durch Wasserdampf so lange erhitzt, bis sich die Zellmembranen auflösen und den Saft preisgeben.

Das geht nicht nur schnell und einfach, der gewonnene Saft ist auf diese Weise gleich steril (pasteurisiert) und kann gut weiterverarbeitet oder gelagert werden.

Das Einzige, was Spätzle-Liebhaber noch mehr mögen als Spätzle, sind natürlich selbstgemachte Spätzle. Mit diesem praktischen und preiswerten Aufsatz für den Thermomix steht schwäbischen Genüssen am Esstisch nichts mehr im Wege: Der Teigbehälter (kompatibel mit TM6, TM5, TM31) wird einfach auf den Deckel des Mixtopfes gesetzt und mit Spätzle-Masse befüllt.

Anschließend drückt man den Teig einfach von oben mit einem flexiblen Spachtel durch das integrierte Sieb. Ein Griff schützt beim Festhalten vor Verbrennungen, das Gerät ist leicht zu reinigen und fügt sich tadellos in die Designlinie ein. Die Spätzlereibe ist BPA-frei und wird in Deutschland produziert.

Mit der Digitalisierung des Thermomix ist die Bedienung einfacher und effektiver geworden, auch manche neuen Funktionen hat Vorwerk seinen Vorzeige-Küchenhelfern damit spendiert. Einziger Nachteil der modernen Technik: Damit geht ein Display einher, das in einer Küche manchen Gefahren ausgesetzt ist.

Mit dem Mixbehälter kann man schon mal dagegen stoßen, auch schmutzige Finger hinterlassen gerne Spuren auf dem Bildschirm. Zum Schutz vor Kratzern und Verunreinigungen zahlt sich diese transparente Panzerfolie deswegen schnell aus: Sie ist genau auf den TM6 zugeschnitten, lässt sich schnell anbringen und einfach reinigen.

Mit einer Messerabdeckung können Sie beim Kochen mit dem Thermomix dafür sorgen, dass das Gargut vor den Messern des Gerätes geschützt bleibt. So wird die Wärmeübertragung optimiert und stückige Lebensmittel wie Fleisch oder Gemüseteile bleiben unversehrt.

Gleichzeitig sorgt die Geometrie der Abdeckung dafür, dass enthaltene Flüssigkeit gut zirkulieren kann und gleichmäßig gegart wird. Die Messerabdeckung ist BPA-frei, bis 160 Grad hitzefest und lässt sich einfach in der Spülmaschine reinigen.

Mit diesem flexiblen Silikon-Deckel (Durchmesser: 20 cm) können Sie Speisen im Mixtopf fest und dicht abdecken. Damit spart man sich zum einen den üblichen Müll aus Alu- oder Frischhaltefolie, gleichzeitig ist der Deckel sehr komfortabel bei der Handhabe: Mit ein paar kurzen Handgriffen sitzt das Teil bombenfest, auch für den Transport ist es hervorragend geeignet.

Weil man dabei auch um den etwas sperrigen Original-Deckel herumkommt, passt der Mixtopf damit viel besser in den Kühlschrank. Anschließend kann man die lebensmittelechte Abdeckung bequem in der Spülmaschine reinigen.

Dieser lebensmittelechte und hitzefeste Drehkellenspatel passt in die Modelle TM6, TM5 und TM31. Das glasfaserverstärkte Werkzeug aus Hartkunststoff ist BPA-frei und schmiegt sich mit perfekter Passung zwischen Topfwand und Messer.

Suppen, Pesto und so ziemlich jedes flüssige Thermomix-Produkt kann man damit schnell und einfach herausschöpfen oder portionieren. Auch die letzten widerspenstigen Restchen befördert das Utensil zuverlässig aus dem Mixtopf. Der Spatel ist in drei verschiedenen Farben erhältlich.

Eine der größten Stärken des Thermomix ist ja seine Vielseitigkeit, auch Teig kann man damit ohne großen Aufwand optimal zubereiten. Problematisch wird es dann aber oft im Anschluss: Ist der Mixtopf nämlich mit der Teigmasse verklebt, muss man die erst einmal mühsam herauskratzen.

Abhilfe schafft dieses Zwergen-Gadget: Der Teiglöser wird einfach auf den umgedrehten Thermomix gesteckt, damit kann man die Rührmesser im Innern händisch in Bewegung setzen. Nach ein paar Umdrehungen plumpst der Teig dann tadellos aus dem Thermomix und man muss sich nur noch um die kleinen Reste kümmern. Weit angelegte Flügel erleichtern die Nutzung, das winzige Gerät kann man im Anschluss auch problemlos verstauen, etwa in der Schublade.

Diese Dampfgarform ist perfekt auf die Maße des Varoma Einlegeboden zugeschnitten – so tropfen die Inhalte der Varomaform beim Garen mit Dampf nicht mehr auf die Lebensmittel darunter. Kleine Griffe helfen hier beim Handling und schützen vor Verbrennungen. Auf ausströmenden Dampf muss man bei der Benutzung aber trotzdem aufpassen.

Die Antihaft-Form eignet sich auch für den Ofen (etwa zum Überbacken) und steckt dort bis zu 230 Grad weg. Damit ist sie auch spülmaschinengeeignet. Ein Rezepte-E-Book gibt’s kostenlos dazu.

Jeder weiß: Erst mit einem ordentlichen Dressing wird Salat zum Genuss. Will man das aber nicht verwässern, muss man den Salat nach dem Waschen erst mal ordentlich abtropfen lassen – oder in eine Salatschleuder stecken.

In einer kurzen Karussellfahrt wird das Gemüse dann von anhaftendem Wasser befreit und ist bereit für das Date mit Essig und Öl. Diese Salatschleuder passt in den TM5 oder TM6 und eignet sich auch zum Garen von Kartoffeln oder Pasta. Der Einsatz ist spülmaschinenfest und wird mit einem kleinen Ratgeber zum Thema Salat (E-Book) ausgeliefert.