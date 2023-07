Heute heftiges Unwetter in Deutschland: So verfolgen Sie die Lage

Der deutsche Wetterdienst schlägt Alarm: Gerade im Norden Deutschlands kommt es heute dank des Sturmtiefs POLY zu Orkanböen und Unwetter, aber auch im Süden werden Gewitter erwartet. Bei solch extremen Wetter ist es wichtig, die aktuelle Lage im Blick zu behalten und auch auf eventuelle amtliche Warnungen reagieren zu können.

Mit Wetter-Apps auf dem neuesten Stand bleiben

Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie klassische Wetter-Apps nutzen. Diese warnen in der Regel auch vor Unwetter und zeigen Ihnen, wo besondere Vorsicht geboten ist. Die besten Wetter-Apps für Android stellen wir ausführlich in diesem Artikel vor:

Die besten Wetter-Apps für Android

Für iPhone-Besitzer haben unsere Kollegen von der Macwelt eine Auswahl zusammengestellt:

Die besten Wetter-Apps für iPhone und iPad

Katastrophen-Apps warnen bei echten Notfällen

Für den Ernstfall sollten Sie sich aber nicht nur auf Wetter-Apps verlassen. Es gibt mehrere Apps, die ihre Nutzer im Katastrophenfall informiert, also zum Beispiel bei Hochwasser oder starkem Unwetter. In der Theorie sind Sie so schneller informiert als jeder Radiohörer, die Vergangenheit hat aber leider gezeigt, dass das nicht immer funktioniert:

Warntag gescheitert: Chef des Katastrophenschutzes muss gehen

Trotzdem schadet es nicht, zumindest eine dieser Apps auf dem Handy installiert zu haben. Wir haben einen eigenen Ratgeber erstellt, indem wir die verschiedenen Katastrophen- und Terrorwarn-Apps vorstellen:

Die besten Katastrophen- und Terrorwarn-Apps für Android und iOS

Offizielle Informationen beim Deutschen Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist eine Bundesbehörde mit der Aufgabe, das Klima in Deutschland zu überwachen und zu dokumentieren. Er gibt aktuelle Warnungen für ganz Deutschland heraus und informiert auf seiner Website und auch über eine App (iOS-Version/Android-Version). Auf einer Übersichtskarte werden auch aktuelle amtliche Warnungen übersichtlich dargestellt.