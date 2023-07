Windows 12: Starttermin und mögliche Features geleakt

Microsoft arbeitet bereits intensiv an der nächsten Windows-Version, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Windows 12 heißen wird und wird diese bereits im Herbst 2024 auf den Markt bringen. Das berichtet Windowslatest und bezieht sich dabei auf mehrere Quellen, die eng mit der Entwicklung verknüpft sind. Auch einige neue Features, an denen Microsoft noch intensiv arbeitet, sind bereits an die Öffentlichkeit gelangt.

Auch wenn Microsoft noch nicht öffentlich zugegeben hat, bereits an der neuen Windows-Version zu arbeiten, hat der Softwareriese doch schon einige Hinweise gegeben. So wurde während einer Entwicklerkonferenz ein kurzer Blick in einen Terminkalender gewährt, in dem “The next generation of Windows” als Termin eingetragen war.

In einer anderen Konferenz gewährte Microsoft, diesmal wohl eher versehentlich, einen Blick auf eine Windows-11-Version mit einem ungewöhnlichen Feature: Einer schwebenden Taskbar.

Windowslatest

Laut den Quellen soll diese Taskbar einer der Design-Entwürfe sein, die für Windows 12 in Betracht gezogen werden.

Stärkere Fokus auf ARM und künstliche Intelligenz

Microsoft soll außerdem viel Wert darauf legen, die nächste Windows-Version deutlich stärker auf ARM-Architekturen zu optimieren. Damit wäre nicht nur die Nutzung auf mobilen Geräten vereinfacht, sondern öffnet Microsoft auch die Tür für die Entwicklung eigener Recheneinheiten. Apple hat dies zuletzt sehr erfolgreich vorgemacht, indem das Unternehmen die Kooperation mit Intel beendete und seitdem auf eigens entwickelte ARM-Chips setzt. Außerdem soll künstliche Intelligenz eine deutliche wichtigere Rolle in Windows 12 einnehmen, erste Hinweise darauf kann man schon aktuellen Preview-Builds von Windows 11 entnehmen.

Windows 12, so sind sich die Gerüchte derzeit relativ einig, soll Teil von Microsofts Core-Projekt sein. Der Fokus liegt dabei auf der Erstellung eines modularen und anpassbaren Betriebssystems, das auf Geräten mit verschiedenen Formfaktoren und Anforderungen läuft.

