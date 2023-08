Flüssigmetall vs. Wärmeleitpaste: Was eignet sich besser?

Flüssigmetall als Wärmeleitmittel bietet eine wesentlich bessere Wärmeübertragung im Vergleich zur klassischen Wärmeleitpaste. Jedoch birgt es in der Praxis auch Gefahren, etwa durch Verschütten. Dadurch können im schlimmsten Fall sogar Schäden an den PC-Komponenten entstehen. Der Einsatz von Flüssigmetall sollte deshalb mit großer Sorgfalt erfolgen.

Flüssigmetall besteht aus Metalllegierungen wie Gallium, Indium sowie Zinn und hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Wärmeleitpaste. Dies führt zu einer besseren Wärmeübertragung und zu einer effektiveren Kühlung des Prozessors.

Flüssigmetall leitet Wärme viel besser als herkömmliche Wärmeleitpaste. Doch der Umgang sollte sehr sorgfältig sein, da die Flüssigkeit auch elektrisch leitfähig ist. IDG

Trotz dieser Vorteile gibt es aber auch Gründe, warum viele Anwender weiterhin herkömmliche Wärmeleitpaste benutzen. Denn Flüssigmetall leitet nicht nur Wärme besonders gut, sondern auch elektrischen Strom. Deshalb ist bei der Anwendung von Flüssigmetall äußerste Vorsicht geboten. Ein unsachgemäßes Auftragen kann zu Kurzschlüssen und Schäden an den PC-Komponenten führen. Überdies kann Flüssigmetall korrosiv sein, insbesondere bei der Benutzung von Aluminium-Kühlkörpern – bei der Verwendung von Flüssigmetall sollten Sie aus diesem Grund Kupfer-Kühlkörper einsetzen.

Obwohl Flüssigmetall im Vergleich zu Wärmeleitpaste über eine bessere Wärmeleitfähigkeit verfügt, sind die damit verbundenen Risiken nicht zu vernachlässigen und es sollte nur mit Bedacht eingesetzt werden. In den meisten Fällen reicht die herkömmliche Wärmeleitpaste für den PC aber aus. Für leistungsstarke Computer, die stärkerer Kühlung bedürfen, könnte der Wechsel zu Flüssigmetall Vorteile bieten, vor allem bei Übertaktung. Aber selbst in solchen Fällen ist es empfehlenswert, die Risiken gründlich abzuwägen und gegebenenfalls fachkundige Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

