„Klare Sprache“: Dialoge und Wortbeiträge im Fernsehen verstehen

Besonders ältere Menschen verstehen Wortbeiträge in Filmen und TV-Diskussionsrunden wegen der Hintergrundgeräusche und -musik nicht immer vollständig. Das Hörverständnis verbessern soll die sprachoptimierte Tonspur „Klare Sprache“, welche die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender inklusive einer Vielzahl dritter Programme seit rund einem Jahr anbieten.

„Klare Sprache“ hebt die Lautstärke der Dialoge hervor, während die Lautstärke der Hintergrundgeräusche zurückgenommen wird. Voraussetzung für die Benutzung der Option ist der HD-Empfang des jeweiligen Senders. So gut die Idee und die Tonspur an sich sind, so schwierig ist mitunter ihre Einstellung, auch weil sie sich von Fernseher zu Fernseher unterscheidet. Lassen Sie sich dabei deshalb gegebenenfalls helfen, es lohnt sich!

Ältere Menschen profitieren besonders von der Tonspur „Klare Sprache“, die das Hörverständnis beim Fernsehen verbessert. ARD

So geht’s: Unterscheiden muss man zunächst einmal zwischen solchen Fernsehgeräten beziehungsweise Receivern, die die Funktionen unterstützen, und Smart-TVs mit HbbTV-Option und Internetanbindung. Bei „gewöhnlichen“ Fernsehgeräten und Receivern finden Sie die neue Tonspur in den Audioeinstellungen des Gerätes. Weil jeder Hersteller sein Bedienmenü unterschiedlich aufbaut, hilft mitunter nur, darin etwas zu suchen.

Die ARD veröffentlicht im Internet als Hilfestellung kurze Anleitungen für die gängigen Hersteller und Modelle. Alternativ suchen Sie mittels Google nach „Klare Sprache“ zusammen mit Ihrem TV-Modell beziehungsweise Hersteller.

Auf vielen Fernsehgeräten lässt sich „Klare Sprache“ bei ARD-Programmen bequem ein- und ausschalten. Sonst muss man in den Audioeinstellungen suchen. IDG

Einfacher lässt sich die Tonspur „Klare Sprache“ bei den ARD-Programmen an neueren Fernsehern mit HbbTV-Funktion („Hybrid Broadcast Broadband TV“) und Internetverbindung nutzen. Das klingt kompliziert, tatsächlich ist HbbTV jedoch äußerst leicht und komfortabel zu bedienen. Zum Einschalten von „Klare Sprache“ genügt es, die rote Funktionstaste an der Fernbedienung zu drücken, anschließend in der HbbTV-Startleiste die „Einstellungen“ aufzurufen und als Audiokanal in der Mitte die Option „Klare Sprache“ zu wählen.

Zwei weitere Tipps: Damit Sie die HbbTV-Auswahl nicht immer wieder neu treffen müssen, erlauben Sie das Speichern von Cookies am TV-Gerät. Weitere Informationen zu „Klare Sprache“ finden Sie bei der ARD in einem Onlineflyer, beim ZDF im Internet.