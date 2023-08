Deepl Write: Automatische Textverbesserung mit Künstlicher Intelligenz

Für die meisten Menschen war „künstliche Intelligenz“ (KI) bis zum Ende des vergangenen Jahres ein abstrakter Begriff. Man wusste vielleicht, dass KI bereits in verschiedenen Unternehmen im Einsatz ist und „irgendetwas im Hintergrund“ macht. Was genau, blieb dabei jedoch verborgen. Doch mit der Vorstellung des KI-gestützten Chatbots ChatGPT und den kurze Zeit später von Google und Microsoft an den Start gebrachten ebenfalls mit KI-Unterstützung ausgestatteten Suchmaschinen kann jeder Interessierte unmittelbar nachvollziehen, was künstliche Intelligenz in der Praxis leistet. Insbesondere seit Microsoft die neue Bing-Suche ins Betriebssystem integriert hat, lädt diese regelrecht zum Ausprobieren ein: Begriffe, Fragen & Co. einfach in die Windows-Suchleiste eintippen, schon geht es los.

Das kratzt fast an der Ehre des Redakteurs: Gleich 47-mal greift Deepl Write bei diesem kurzen Tipp ein und schlägt vermeintliche Verbesserungen am Text vor. IDG

Längst eingesetzt wird künstliche Intelligenz allerdings auch beim automatischen Übersetzen von Texten, was für Google ebenso gilt wie für das deutsche Unternehmen Deepl. Seit Kurzem bietet die Firma mit Deepl Write einen weiteren Onlinedienst mit KI-Unterstützung, der „Besser schreiben mit nur einem Klick“ verspricht. Er soll Grammatik- und Rechtschreibfehler korrigieren, sprachliche Feinheiten zum Ausdruck bringen, gegebenenfalls ganze Sätze umformulieren. Außerdem bietet er die Möglichkeit, von vornherein den Stil und Tonfall festzulegen. Also besser schreiben, ohne nachzudenken! Zunächst funktioniert das auf künstlicher Intelligenz basierende Tool nur mit Deutsch sowie wahlweise mit britischem oder amerikanischem Englisch.

