Windows: So kopieren Sie den Text von Fehlermeldungen

Wenn Windows in einem Fenster eine Fehlermeldung einblendet, etwa weil eine Anwendung abgestürzt ist, dann will man den Text in zahlreichen Fällen gern kopieren, um ihn für eine Google-Suche zu verwenden. Viele Anwender tippen die Meldung daher ab oder schreiben sie gar mit der Hand ab. Doch das ist nicht notwendig, Sie können den Text auch mit den üblichen Windows-Befehlen mithilfe der Zwischenablage übertragen. Klicken Sie die Meldung einmal an, um sie in den Vordergrund zu holen. Drücken Sie Strg-C. Wechseln Sie zu einem Textprogramm wie dem Editor von Windows und fügen Sie den Inhalt dort mit Strg-V ein. Windows berücksichtigt bei der Kopieraktion nicht nur den Inhalt der Fehlermeldung, sondern auch den Text der Titelleiste und sogar den OK-Button.

