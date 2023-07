So verbergen Sie unter Windows den Power-Button

Damit die Benutzer eines Rechners das Gerät nicht einfach so herunterfahren können, bietet Windows die Möglichkeit, den Power-Button aus dem Startmenü zu entfernen. Dafür ist eine kleine Änderung an der Registrierdatenbank erforderlich.

Tippen Sie regedit in das Suchfeld der Taskleiste und klicken Sie auf den Treffer „Registrierungs-Editor“. Folgen Sie dann dem Pfad „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Start\HidePowerButton“. In diesem Ordner finden Sie den Eintrag „value“. Klicken Sie ihn doppelt an und setzen Sie seinen Wert auf „1“. Lassen Sie Windows im Folgenden neu starten.

Der Button ist nunmehr aus dem Startmenü verschwunden. Allerdings erreichen Sie mit der Tastenkombination Alt-F4 oder auch mittels Strg-Alt-Entf nach wie vor Befehle zum Herunterfahren des Betriebssystems.

Tipp: Die Windows-Registry: Geniale Hacks für Profis