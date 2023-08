How-To

Tipp: So verhindern Sie die Übermittlung von Malware-Samples an Microsoft

Windows Defender, arbeitet mit einem Clouddienst von Microsoft zusammen. Verdächtige Dateien werden blockiert und deren Hash-Wert zur Analyse an die Microsoft-Cloud gesendet. Bei unbekannten Dateien wird eine Kopie zur weiteren Prüfung hochgeladen. So verhindern Sie eine Übermittlung von Malware-Samples an Microsoft.