Dokumentensuche: Fünf Tipps für Docfetcher

Zuerst müssen Sie einen Suchindex für Ihre Dateien erstellen. Dafür klicken Sie in Doc Fetcher mittels der rechten Maustaste in das leere Feld unter „Suchbereich“ und wählen im Kontextmenü „Index erstellen aus –› Ordner“. Nach Auswahl des zu durchsuchenden Ordners startet dann ein Klick auf „OK“ die Indexierung dieses Ordners mit sämtlichen Unterordnern. Es lassen sich nacheinander mehrere Ordner in den Suchbereich aufnehmen. Diese werden später alle gleichzeitig oder einzeln durchsucht. Das Programm indiziert Dateien von Microsoft Office, Libre Office, PDF, Epub, RTF, HTML, puren Text, aber auch MP3 und JPEG inklusive eventueller Kommentierungs-Tags. Die Analyse beschränkt sich aber auf Textinformationen, Exif-Tags von Bildern können Sie nicht abfragen.

Die Suche in der Volltextdokumentensuche Docfetcher lässt sich mit einigen Spezialbefehlen aufbohren. Möglich sind etwa die Booleschen Operatoren AND und NOT. IDG

1. Suche mit Booleschen Operatoren OR, AND und NOT: Starten Sie Doc Fetcher, geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein und klicken Sie auf „Suchen“. Doc Fetcher wird danach alle Dateien auf Ihrem Computer auflisten, die den Suchbegriff enthalten. Daraufhin erscheint eine Textvorschau, in der der Suchbegriff gelb markiert ist. Geben Sie zwei Suchbegriffe ein, erscheinen Dokumente, in denen eines von beiden oder beide Begriffe vorkommen. Das entspricht dem Operator „OR“, der entsprechend hier nicht benötigt wird. Sollen unbedingt beide Begriffe im Dokument vorkommen, fügen Sie bitte ein „AND“ dazwischen ein. Soll ein Begriff vorkommen und einer nicht, setzen Sie ein „NOT“ vor dem unerwünschten Suchbegriff. Diese Operatoren müssen Sie komplett großschreiben. Außerdem ignoriert Doc Fetcher die Groß- und Kleinschreibung.

2. Platzhalter für die Suche verwenden: Die Suche von Doc Fetcher verfügt über die Platzhalter (Wildcards) Fragezeichen (?) und Sternchen (*). Sie haben dieselbe Funktion wie bei dem betagten Suchbefehl „dir“ in der Eingabeaufforderung und stehen für unbestimmte Zeichen. Das Fragezeichen steht für genau ein unbestimmtes Zeichen, das Sternchen für ein oder mehrere unbekannte Zeichen. Beispiele: „Maus*“ steht für Mauszeiger und Maustasten. „Foto?“ steht für Foto1, Foto2 und so weiter. Suchanfragen, in denen Wildcards als erstes Zeichen in einem Suchbegriff genutzt werden, erfordern viel mehr Suchzeit als andere Suchanfragen.

Zu den Spezialbefehlen von Docfetcher zählt auch die Tilde (~), die eine Fuzzy-Suche, also eine Suche nach ähnlichen Begriffen, auslöst. So liefert die Suche nach „Maus~“ auch „Mäuse“ als Fundstellen. IDG

3. Fuzzy-Suche: Dies ist eine Suche nach Wörtern, die einem Suchwort ähneln. Sie arbeitet mit dem Tilde-Zeichen (~). Geben Sie etwa Maus~ ein, sucht Doc Fetcher nach Dateien, welche zum Beispiel Maus, Mäuse oder Klaus enthalten. Zusätzlich können Sie einen Ähnlichkeitsschwellwert zwischen 0 und 1 an die Fuzzy-Suche anhängen, wie etwa Maus~0.8. Je höher der Schwellwert ist, desto höher ist die Ähnlichkeit der Fundstellen. Wenn die Schwellwertangabe ausgelassen wird, wird implizit ein Wert von 0.5 verwendet.

4. Historie nutzen: Das Suchfeld funktioniert auch wie ein Drop-down-Menü. Es bietet Ihnen dann die zuletzt genutzten Suchbegriffe zur Auswahl an. 5. Filtern der Ergebnisse: Wollen Sie die Suchergebnisse eingrenzen, so können Sie in den Fenstern auf der linken Seite von Doc Fetcher Filter benutzen. Das ermöglicht es, die Suche nach Kriterien wie Dateityp, Speicherort und -größe zu filtern. So können Sie etwa nur nach PDF-Dateien suchen. Eine zeitliche Eingrenzung der Suchergebnisse nehmen Sie in der Ergebnisliste über die Spalte „Zuletzt geändert“ vor.

