So fügen Sie schneller Daten in Excel-Sheets ein

Um die Zellen einer Tabelle mit einem einheitlichen Text zu füllen, markiert man normalerweise eine Textzelle und zieht anschließend mit dem Anfasser einen Rahmen auf, um den Inhalt auf weitere Zellen zu übertragen. Bei großen Tabellen muss dieser Vorgang teilweise mehrmals zeitaufwendig wiederholt werden. Es geht allerdings auch schneller. Markieren Sie dazu eine beliebige Zelle der Tabelle und nutzen Sie die Tastenkombination Strg-A, um diese zu markieren. Drücken Sie F5 und öffnen Sie damit das Fenster „Gehe zu“.

Klicken Sie auf den Button „Inhalte“, markieren Sie „Leerzellen“ und bestätigen Sie mittels „OK“. Tippen Sie nun in die Eingabezeile von Excel ein Gleichheitszeichen, es erscheint in der ersten leeren Zelle. Klicken Sie in die darüberliegende, ausgefüllte Zelle, Excel markiert diese durch ein blaues Laufband und ergänzt darunter den Zellbezug. Drücken Sie nachfolgend Strg+Enter, um alle Leerzellen automatisch auszufüllen.

