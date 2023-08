Speicherort für Bilder und Videos ändern

Die App Kamera in Windows speichert Fotos und Videos per Voreinstellung im Ordner „C:\Benutzer\[Benutzername]\Bilder\Eigene Aufnahmen“. Falls auf Laufwerk C: nur noch wenig Platz ist oder wenn Sie einfach nur ein anderes Laufwerk präferieren, können Sie diesen Pfad ändern: Öffnen Sie die „Einstellungen und gehen Sie bitte zu „System –› Speicher –› Erweiterte Speichereinstellungen –› Speicherort für neue Inhalte“. Stellen Sie unter „Neue Fotos und Videos werden gespeichert in“ das gewünschte Laufwerk ein und klicken Sie auf „Anwenden“. Neue Bilder erscheinen danach im Ordner „\[Benutzername]\Pictures\Camera Roll“.

Eine andere Möglichkeit ist, den kompletten Ordner zu verschieben. Klicken Sie hierzu „Eigene Aufnahmen“ per rechter Maustaste an, wechseln Sie zum Register „Pfad“ und klicken Sie jetzt auf „Verschieben“. Stellen Sie als Nächstes den gewünschten Speicherort ein und klicken Sie auf „Ordner auswählen“. Bestätigen Sie mit „OK“ und beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit „Ja“. Windows verschiebt nun auch alle bestehenden Bilder und Videos in den neuen Ordner.

