Windows 11: Versteckes Sticker-Feature für den Desktop

Windows 11 enthält eine versteckte Funktion, mit der Sie Ihren Windows-Desktop mit bunten Aufklebern verschönern können. Sie zeigen Cliparts wie beispielsweise eine kleine Biene oder einen violetten Brokkoli und lassen sich frei platzieren und verschieben.

Einen funktionalen Nutzen haben die Bilder nicht, es geht dabei lediglich um eine individuelle Anpassung der Windows-Oberfläche. Möchten Sie die Aufkleber (im Englischen Windows: Stickers) aktivieren, so ist eine Ergänzung der Registrierdatenbank erforderlich. Tippen Sie regedit in das Suchfeld der Taskleiste und suchen Sie den Ordner „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device“.

Klicken Sie den Ordner „device“ mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Neu –› Schlüssel“. Benennen Sie den neuen Schlüssel „Stickers“. Klicken Sie „Stickers“ mittels der rechten Maustaste an und gehen Sie auf „Neu –› DWORD-Wert (32-Bit)“. Vergeben Sie dann den Namen „EnableStickers“. Klicken Sie „EnableStickers“ doppelt an und setzen Sie den „Wert“ auf „1“. Im Anschluss daran müssen Sie Windows neu starten. Jetzt können Sie die Sticker aktivieren.

Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Wegen: Zum einen können Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops klicken und „Aufkleber hinzufügen oder bearbeiten“ wählen. Der andere Weg führt über die „Einstellungen“ von Windows zu „Personalisierung“ und „Hintergrund“. Scrollen Sie dort nach unten und klicken Sie neben „Aufkleber für Ihr Hintergrundbild auswählen“ auf „Aufkleber hinzufügen“.

Windows 11 enthält eine versteckte Funktion, über die Sie Ihren Desktop mit Aufklebern verzieren können. Zur Auswahl steht eine große Anzahl von Comic-Motiven. IDG

In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster mit einer Auswahl von Cliparts. Klicken Sie in der Folge eins der Motive an, um es auf den Desktop zu übernehmen. Dort können Sie es verschieben und in der Größe verändern. Auf diese Weise lassen sich beliebig viele Cliparts auswählen.

Achtung: Die Aufkleber sind lediglich verfügbar, wenn Sie in den „Einstellungen“ unter „Personalisierung –› Hintergrund“ bei „Hintergrund personalisieren“ entweder „Bild“ oder „Windows Spotlight“ ausgewählt haben. Bei der Einstellung „Bild“ muss bei „Wählen Sie ein passendes Bild für Ihren Desktop aus“ die Option „Ausfüllen“ aktiv sein. Um die Sticker wieder zu entfernen, rufen Sie wiederum „Aufkleber hinzufügen oder bearbeiten“ auf, markieren den Sticker mit einem Klick und klicken anschließend auf das Papierkorbsymbol.

Tipp: Individuelle Icons für Desktop, Ordner & Co.