Eigenschaften der Windows-ISO-Datei einsehen – so geht´s

Microsoft bietet unter www.microsoft.com/de-de/softwaredownload/windows11 unter anderem eine ISO-Datei für die Installation von Windows 11 an. Wenn Sie in der Vergangenheit bereits ein oder mehrere dieser Files heruntergeladen haben und nicht mehr wissen, welche Versionen sie enthalten, können Sie den Inhalt mit ein paar einfachen Kommandozeilenbefehlen erkunden und auch feststellen, welche Bootoptionen es gibt. Details zu einzelnen Versionen lassen sich anzeigen. Im ersten Schritt binden Sie die ISO-Datei als Laufwerk ein, der Fachbegriff dafür lautet mounten. Klicken Sie das File hierzu mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Bereitstellen“.

Bestätigen Sie die Abfrage von Windows durch einen Klick auf „Öffnen“. Windows legt nun ein neues Laufwerk an und kennzeichnet es als „DVD-Laufwerk“. Als Nächstes benötigen Sie die Eingabeaufforderung von Windows. Geben Sie cmd in das Suchfeld der Taskleiste ein und klicken Sie auf „Als Administrator ausführen“. Wechseln Sie zu dem neuen, virtuellen DVD-Laufwerk und tippen Sie jetzt den Befehl dism /Get-ImageInfo /ImageFile:“X:\Sources\install.wim“ ein. Ersetzen Sie dabei bitte „X“ durch den Laufwerksbuchstaben und bestätigen Sie mit Enter. Windows listet im Folgenden die enthaltenen Windows- Versionen auf. Verwenden Sie danach den Befehl dism /Get-ImageInfo /ImageFile: “X:\Sources\install.wim“ /Index:1, um Details zu der Windows-Version in Ihrem Download zu bekommen. Mithilfe des Kommandos dism /Get-ImageInfo /ImageFile: “X:\Sources\boot.wim“ schließlich rufen Sie die Bootoptionen ab.

Achtung: Es kommt vor, dass nach dem Rechtsklick auf eine ISO-Datei von Windows der Befehl „Bereitstellen“ im Kontextmenü fehlt. Die Ursache ist dann, dass ein anderes Programm als Standard-App zum Öffnen dieses Dateityps eingetragen ist. In diesem Fall machen Sie Folgendes: Klicken Sie die ISO mithilfe der rechten Maustaste an und gehen Sie im Kontextmenü auf „Weitere Optionen anzeigen –› Öffnen mit“. Wählen Sie im nächsten Fenster den Windows-Explorer aus und klicken Sie auf „Immer“. Im Anschluss daran können Sie die ISO-Datei wie oben beschrieben bereitstellen.

Tipp: Windows ohne Media Creation Tool herunterladen