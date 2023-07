Samsung One UI 5.1.1: Das steckt drin im Update für Galaxy-Handys

Ende Juli wird Samsung auf einem Unpacked-Event in Südkorea das Galaxy Tab S9, das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 enthüllen. Diese drei Geräte sollen die ersten Tablets und Smartphones sein, auf denen die neue Benutzeroberfläche One UI 5.1.1 vorinstalliert ist. Die neuste One-UI-Version bringt viele neue Funktionen mit, die ausgewählte Nutzer bereits im Rahmen des One UI Beta Programms testen dürfen.

In der folgenden Übersicht haben wir alle neuen Funktionen zusammengefasst, die in der Beta von One UI 5.1.1 enthalten sind. Aktuell können nur Nutzer aus Südkorea an der Beta teilnehmen. Unterstützt werden das Galaxy Z Fold 4, das Galaxy Tab S8, das Galaxy Tab S8+ und das Galaxy Tab S8 Ultra.

Multitasking

Auf dem Bildschirm “Letzte Apps“ zeigen Samsung-Geräte eine Vorschau des App-Status an, darunter Pop-Up, Vollbild oder geteilter Bildschirm. Über den kleinen Griff am oberen Rand des Pop-Up-Fensters können Sie Apps nun einfach in den geteilten Bildschirm umschalten. Das Pop-Up-Fenster lässt sich auf diese Weise auch zur Seite schieben, wenn es nicht gebraucht wird. Bewegen Nutzer den S Pen über das Symbol einer minimierten App, wird eine Vorschau angezeigt, wie die App zum Start aussehen wird.

Taskleiste und Flex-Modus

Die Taskleiste zeigt auf Wunsch bis zu vier zuletzt verwendete Apps an. Das Flexmodus-Panel lässt sich in der neuen UI-Version nun in einer Reihe von Anwendungen nutzen, die Mehrfenster-Bildschirme unterstützen. Der Flexmodus bietet außerdem die Möglichkeit zehn Sekunden vor- oder zurückzuspringen, um Fehler rückgängig zu machen. Die Toolbar für den Flex-Modus kann mit unterschiedlichen Optionen den individuellen Vorlieben angepasst werden.

Quick Share und Samsung Health

Für geteilte Projekte lässt sich in One UI 5.1.1 nun ein Ablaufdatum einstellen. Es ist außerdem möglich, das Teilen oder Abspeichern von Dateien zu untersagen. In der Health-Anwendung hat Samsung vor allem die Schlaf-Überwachungsfunktionen verbessert. So wurde etwa das Design mit zusätzlichen Erklärungen versehen, um die Ergebnisse besser auswerten zu können. Mit der Galaxy Watch 5 lässt sich außerdem die Hauttemperatur messen. So sehen Nutzer, welche Auswirkung Temperaturen auf ihren Schlaf haben. Neue Medaillen und ein überarbeiteter Workout-Bildschirm sind ebenfalls an Bord.

Kamera und Galerie

Bei Verwendung des Pro-Foto- und -Video-Modus werden manuelle Einstellungen bei den Falt-Smartphones im zusammengeklappten Zustand nun am unteren Bildschirmrand dargestellt. Wird bei Fotos das Remaster-Feature genutzt, lassen sich die ursprüngliche und die verbesserte Version nun über eine Thumbnail-Ansicht vergleichen. Die Slider für Filter und Effekte wurden durch Drehregler ersetzt, um die Einhandbedienung zu erleichtern. Nutzer können die Farbtöne und Filter, die sie auf ihre Lieblingsfotos angewendet haben, kopieren und in andere Fotos einfügen.

Weitere Neuerungen

Ebenfalls neu ist das Ziehen und Ablegen mit beiden Händen. Nutzer ziehen auf diese Weise Dateien mit einer Hand und wählen mit der anderen Hand einen Speicherort aus. Die Funktion ist in “Meine Dateien” und auf der Startseite verfügbar. Es ist nun außerdem möglich, das Smartphone zu verwenden, während es andere Geräte mit drahtlosem Akku-Sharing auflädt.

Samsung hat außerdem die Speicherverwaltung überarbeitet. Wenn der verbleibende interne Speicherplatz weniger als 5 GB oder zehn Prozent beträgt, zeigt My Files Informationen zum App-Cache an. So kann Speicherplatz freigegeben werden, ohne Apps oder Dateien zu löschen. Apps, die zu viel Speicher verwenden, können auch einfach in den Ruhezustand versetzt werden.