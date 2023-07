News

PC-WELT 8/2023 jetzt am Kiosk: Windows Instant-Hacks

In der aktuellen PC-WELT finden Sie unter anderem unseren Windows-Tuner, mit dem Sie zahlreiche Windows-Optionen direkt in der Registry ändern, speichern und sogar auf andere PCs übertragen. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.