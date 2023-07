Weshalb Twitter jetzt die Zahl der täglich lesbaren Tweets beschränkt

Der Micro-Blogging-Dienst Twitter hat vorübergehend die Anzahl an Tweets, die verifizierte und nicht verifizierte Nutzer täglich lesen können, eingeschränkt. Laut Eigentümer und CTO Elon Musk sei dieser Schritt gegen ein “extremes Ausmaß an Datenabschürfung und Systemmanipulation” gerichtet.

Beschränkungen für verifizierte und nicht verifizierte Konten

In einem Tweet erklärte Musk am Wochenende die neuen Beschränkungen. Demnach dürfen verifizierte Konten täglich 10.000 Tweets lesen. Bei nicht verifizierten Konten sind es 1.000 Tweets. Nicht verifizierte Konten, die neu angelegt wurden, dürfen täglich nur 500 Tweets lesen. Die Zahlen waren ursprünglich mit 6.000, 600 und 300 Tweets deutlich niedriger. Musk änderte die Richtlinie am Samstag selbst mehrfach innerhalb weniger Stunden. Wann die Beschränkungen wieder aufgehoben werden sollen, ist nicht bekannt.

Now to 10k, 1k & 0.5k — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Musks Kampf gegen Data Scraping

Twitter hatte in der vergangenen Woche damit begonnen, Inhalte für Nutzer, die kein Twitter-Konto haben, einzuschränken. Diese Maßnahmen seien laut Musk nötig, um dem sogenannten Data Scraping entgegen zu wirken. Als Data Scraping wird eine Technik bezeichnet, bei der ein Computerprogramm Daten, beispielsweise aus einem anderen Programm oder aus einer Website extrahiert. Diese Vorgehen wird beispielsweise dazu genutzt, um Twitter-Inhalte auf anderen Webseiten anzuzeigen.

Twitter-Nutzer klagen über technische Probleme

Bislang war es bei Twitter möglich, Inhalte auch ohne eigenes Konto beim Micro-Blogging-Dienst anzusehen. Damit scheint nun jedoch Schluss zu sein. In den letzten Monaten hatte das Portal immer wieder mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Am vergangenen Wochenende häuften sich bei vielen Nutzern schließlich die Fehlermeldungen und der Dienst war für viele nicht mehr erreichbar. Die aktuellen Lesebeschränkungen sollen die Probleme eindämmen. Ob das tatsächlich funktioniert, wird sich jedoch erst noch zeigen müssen.