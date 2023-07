Deutsche Bahn: Neuer Ideenzug fährt ab heute täglich – mit diesen 10 Neuerungen

Die Deutsche Bahn schickt einen neuen Typ von Regionalzug auf die Gleise. Dieser sogenannte „Ideenzug“ soll zeigen, wie künftig Bahnkunden im Regionalverkehr reisen sollen. Ab dem 3. Juli, also ab heute, fährt der neue Zug täglich mehrfach auf der Strecke zwischen München Hauptbahnhof und Mühldorf/Inn.

Deutsche Bahn

Dabei handelt es sich um laut Bahn um „von Grund auf neu konzipierte Doppelstockwagen“. Zu den Neuerungen gehören etwa Bürokabinen zum ungestörten Arbeiten, Eckbänke und ein Stammtisch-Bereich für geselliges Reisen in der Gruppe. Eine Anzeige soll beim Einsteigen über freie Plätze im Zug informieren.

Die Neuerungen im Überblick (laut Bahn)

Ergonomische Sitze: atmungsaktive Bezüge und rückenfreundliches Design, Ablagetische im Vordersitz

Stammtisch: hohe Sitzbänke und ein Tresen für lockeres Zusammensitzen

Abteil: offene Gestaltung mit Stauraum für Gepäck unter und über den Sitzplätzen

Eckbank: flexibles Sitzen für kleine und große Gruppen. Wände, Tische und Bänke trennen den Bereich räumlich und akustisch ab

Panoramasessel: bequeme Sitzschalen für ungestörten Ausblick aus dem Fenster

Familie: großer Tisch und Doppelsitze, auf denen mehrere Kinder nebeneinandersitzen können, Extrafläche für Kinderwagen und Stauräume

Einstieg: Bildschirme über den Türen mit Informationen zur Fahrt sowie zur aktuellen Auslastung des Zuges

Mehrzweckbereich: großes Platzangebot für Koffer, Kinderwagen oder sperriges Gepäck, zusätzliche Klappsitze

Büro: vier Bürokabinen für ungestörtes Arbeiten. Die Kabinen verfügen über 1. Klasse-Sitze und 27-Zoll-Bildschirme mit Anschluss für Laptops und Tablets sowie 230-V-Steckdosen.

1. Klasse: elektrisch verstellbare Komfortsessel mit kleiner Trennwand zum Nachbarsitz für mehr Privatsphäre

Der Ideenzug wird aber anscheinend nicht 1:1 in allen Regionalzügen umgesetzt werden. Stattdessen meint die Bahn: „Einzelne Elemente wollen wir bis 2026 bundesweit in mehr als 500 Zügen übernehmen.“

Von (Gratis)-WLAN und Pünktlichkeit ist gar nicht erst die Rede

Bemerkenswert: In der Ankündigung zum Ideenzug fehlen jegliche Hinweise darauf, was Bahnkunden wohl am meisten wünschen: zuverlässig fahrende und nicht plötzlich ausfallende Züge, Pünktlichkeit und funktionierendes WLAN, idealerweise gratis, im Zug. Denn um die Internetnutzung in den Zügen des deutschen Bahnnetzes steht es schlecht, wie auch unser Test von Paramount+ im ICE der Deutschen Bahn zeigt:

Paramount+ gratis im ICE der Deutschen Bahn: Test scheitert an überlastetem Zug-WLAN

Und von der Pünktlichkeit reden wir besser gar nicht erst.

Deutsche Bahn: Hier gibt es Gratis-WLAN

Deutsche Bahn: Gratis-WLAN im IC/Eurocity verzögert sich