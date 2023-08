Wireguard: Fehler bei VPN-Verbindung beheben

Das VPN-Protokoll liefert schnelle und stabile Verbindungen aus dem Internet ins Heimnetz. Deshalb unterstützen es viele Router, unter anderem die Fritzbox-Modelle von AVM ab der Firmware Fritz-OS 7.50. Wenn Sie eine Wireguard-Verbindung eingerichtet haben, so können Sie diese über ein Programmsymbol in der Windows-Taskleiste aufbauen, beenden und anpassen. Doch manchmal kommt es vor, dass das Wireguard-Symbol nicht mehr erscheint. Wollen Sie stattdessen den Wireguard-Client starten, um eine Verbindung zu ermöglichen, erscheint eine englische Fehlermeldung: „Error – Manager already installed and running“. Wireguard behauptet also, dass das Programm bereits aktiv sei und Sie es daher nicht erneut öffnen könnten.

Den VPN-Dienst steuern Sie am einfachsten über sein Symbol in der Taskleiste. IDG

Da Sie allerdings weder auf das Taskleistensymbol noch auf das Client-Programm zugreifen können, ist es auch nicht möglich, eine VPN-Verbindung zu starten. Um die Einstellungen für das VPN zu erreichen, müssen Sie Wireguard zunächst einmal beenden. Das funktioniert jedoch nicht wie üblich über den Task-Manager, da das VPN-Programm kein Prozess, sondern ein Dienst ist. Rufen Sie aus diesem Grund die entsprechende Windows-App auf, indem Sie Dienste in das Suchfeld eingeben. Scrollen Sie in der Liste „Dienste (Lokal)“ soweit nach unten, bis Sie den Eintrag „WireGuard Manager“ finden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Beenden“. Windows stoppt jetzt den VPN-Dienst. In der Folge können Sie den Wireguard-Client zum Beispiel über das App-Menü aufrufen und die VPN-Verbindung über die Schaltfläche „Aktivieren“ starten. Dann sollte auch das Taskleistensymbol von Wireguard wieder erscheinen, über das Sie das VPN beenden.

