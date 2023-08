Den richtigen All-in-One-Kühler für den PC finden

Widmen Sie sich zuerst dem Radiator: Alle Wasserkühlungslösungen sind mit einem Radiator ausgestattet, der dazu beiträgt, die Wärme abzuführen. Ähnlich wie beim Kühler Ihres Autos hilft der Radiator in Ihrem PC dabei, Wärme abzuleiten. Die Kühlflüssigkeit transportiert die Hitze von Ihrer CPU zum Radiator, wo Lüfter die überschüssige Wärme aus dem System pusten. Bevor Sie jedoch einen Radiator installieren, müssen Sie wissen, welchen Sie benötigen und ob Sie ihn überhaupt in Ihrem PC-Gehäuse unterbringen können. Radiatorgrößen bei AIOs sind normalerweise in drei verschiedenen Größen erhältlich: Einzel-, Doppel- und Dreifachradiatoren.

Wie der Name schon andeutet, benötigt der Erste einen einzelnen Lüfter, der Zweite zwei Lüfter und der Dritte drei Lüfter. Geläufiger sind die Millimeterangaben: 120-, 240- und 360-Millimeter-Radiatoren. Einige sind ein wenig breiter und verwenden 140-Millimeter-Lüfter anstelle von 120-Millimeter-Lüftern. Die Doppel- und die Dreifachversionen führen die Hersteller dann als 280- und 420-Millimeter-Wärmetauscher. Es gibt außerdem Vierfachradiatoren für vier Lüfter. Sie sind jedoch recht selten und für die meisten Anwender unnötig.

NZXT

Welchen Radiator Sie brauchen, hängt von Ihrer PC-Konfiguration ab. Als Faustregel gilt, dass Einzelradiatoren ihr Geld oftmals nicht wert sind, weil starke Luftkühler häufig die gleiche Leistung erbringen und gleichzeitig kostengünstiger sind. Für leistungsstärkere Chips wie den AMD Ryzen 7 oder 9 sowie den Intel Core i7 oder i9 sollten Sie mindestens einen Doppel- oder gar einen Dreifachradiator verwenden, da diese CPUs viel Hitze erzeugen. Um sicherzustellen, dass sich die gewählte Wasserkühlung für Ihren Prozessor eignet, können Sie sich Rezensionen ansehen und prüfen, ob andere Benutzer sie mit Ihrer speziellen CPU oder einem vergleichbaren Prozessor nutzen. Die Frage, ob der Radiator in Ihren Rechner passt, sollte vor der Auswahl eines PC-Gehäuses geklärt werden, da Sie sicherstellen müssen, dass die Kühlung problemlos eingebaut werden kann. Während sich Einzelradiatoren an jedem Lüftungsschlitz Ihres PC-Gehäuses installieren lassen, benötigen Doppel- und Dreifachradiatoren mehr Platz. In den meisten Gehäusen finden Sie in der Ober- oder der Vorderseite einen speziellen Lüftungsdurchlass für Radiatoren. Achten Sie darauf, dass der Radiator auch wirklich korrekt passt.

Radiatoren sorgen für den Wärmeaustausch in Kombination mit darauf installierten Lüftern. Prüfen Sie unbedingt vorab, welche Größen in Ihr PC-Gehäuse passen. EK Water Blocks

Haben Sie eine Wahl getroffen, dann sollten Sie dem Kühlblock der AIO Ihre Aufmerksamkeit widmen: Der Kühlkörper ist der Teil der Wasserkühlung, der direkten Kontakt mit der CPU hat. Er nimmt die CPU-Wärme auf. Deshalb ist es wichtig, dass der Block solide verarbeitet ist. In der Praxis ist es aber schwierig, bei einem Block etwas falsch zu machen. Kupferblöcke gelten im Vergleich zu Aluminiumblöcken als bessere Wärmeleiter. Wenn Sie also eine Kühlung mit einem Kupferblock und einer ausreichenden thermischen Masse wählen, sind Sie in der Regel auf der sicheren Seite. Beim Kauf müssen Sie jedoch darauf achten, dass der Block den Sockel Ihres Motherboards unterstützt und über eine geeignete Montagelösung verfügt. Die meisten Wasserkühlungen werden mit Halterungen und Montagesystemen für die gängigsten Intel- und AMD-CPUs geliefert. Sollten Sie allerdings einen neueren oder älteren Chip haben, müssen Sie vor dem Kauf überprüfen, ob die Kühlung die benötigte Halterung mitbringt. Einige Blöcke sind möglicherweise eher auf Intel oder AMD ausgerichtet. Trotz der beiliegenden Halterungen für die andere CPU-Marke können sie sich schwerer installieren lassen.

Unterschiedliche CPU-Sockel benötigen auch geeignete Montagerahmen. Sie lassen sich oftmals bei den Herstellern von All-in-One-Wasserkühlungen nachkaufen. IDG

Zu guter Letzt sollten Sie sicherstellen, dass die Wasserkühlung von einer vertrauenswürdigen Marke stammt. Es gibt einige preisgünstigere Wasserkühlungen, die innerhalb weniger Monate versagen können – oftmals fällt die Pumpe aus oder der Radiator weist einen Defekt auf. Marken wie EKWB, Corsair, Arctic und Cooler Master gelten allgemein als empfehlenswert für Flüssigkeitskühler, weil sie in der Regel effizient kühlen und langlebig sind. Doch letztendlich hängt die Qualität von dem jeweiligen Produkt ab. Generell empfehlen wir Ihnen, etwas mehr für die Qualität Ihrer künftigen AIO auszugeben, da ein defekter oder ineffizienter Kühler die Lebensdauer Ihrer CPU und schließlich Ihres gesamten PCs verkürzen kann. Müssen Sie Prioritäten setzen, dann sollten Sie auf Funktionen wie etwa RGB-Beleuchtung und auffällige Extras wie zum Beispiel eine Temperaturanzeige auf dem Kühlblock verzichten. Wichtig ist, dass die Kühlleistung und Zuverlässigkeit Ihrer All-in-One-Wasserkühlung im Vordergrund stehen.

