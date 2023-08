Webseiten im Browser über den Systemdialog ausdrucken

Diese Druckoption rufen Sie einfach über den üblichen Shortcut Strg-P (P für „Print“) auf. Hilfreich zur Ausdruckkontrolle ist hier besonders auch die große Vorschau, in der Sie das Ergebnis vorab sehen und in der Folge gegebenenfalls nachjustieren können. Die am häufigsten verwendeten Einstellungen lassen sich hier direkt vornehmen, weitere Dialogfelder erscheinen dann abhängig vom eingesetzten Browser nach einem Mausklick auf „Mehr Einstellungen“ oder „Weitere Einstellungen“.

Der Windows-eigene Systemdialog zum Ausdrucken tritt hierbei in den Hintergrund, verschwunden ist er jedoch nicht. In sämtlichen Browsern erreichen Sie ihn über die klein dargestellte Druckfunktion „Systemdialog“, in den Chromiumbasierten Programmen wie zum Beispiel Google Chrome und Microsoft Edge auch direkt mithilfe der Tastenkombination Strg-Shift-P. Dieser Shortcut öffnet in Firefox ein neues privates Fenster. Beachten Sie zudem, dass der systemeigene Druckdialog in Windows 10 und 11 ganz unterschiedlich aussieht.

