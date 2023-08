Bios- und Uefi-Simulator für Lenovo-PCs und -Notebooks

Jedes Bios beziehungsweise Uefi ist anders! Das gilt für die Funktionen genauso wie für die Menüstruktur und die Bedienung. Jemandem aus der Ferne etwas im Bios/Uefi zu erklären oder es erklärt zu bekommen, gestaltet sich aus diesem Grund oftmals mühsam. Doch für Notebooks und Desktop-Rechner von Lenovo, weltweit immerhin aktueller Marktführer vor HP und Dell, stellt der Hersteller Hilfe in Form des „Bios Simulator Centers“ im Internet zur Verfügung. Das Tool bietet Zugriff auf das Bios/Uefi von weit über tausend Lenovo-Rechnern. Im ersten Schritt klicken Sie auf das kleine unscheinbare Quadrat ganz links oben. Damit öffnen Sie die lange Geräteliste zum Durchscrollen, alternativ tippen Sie die Bezeichnung Ihres Rechners in das Suchfeld oben. Achten Sie beim Anklicken des Bios/Uefi auf den exakten Gerätenamen, diese unterscheiden sich zum Teil nämlich lediglich minimal. Stehen im nächsten Schritt die beiden Optionen „Graphical Mode BIOS“ und „Text Mode BIOS“ zur Verfügung, wählen Sie den Grafikmodus. Im Anschluss daran sehen Sie das Bios/Uefi hinsichtlich Aufbau, Struktur und Funktionen wirklich 1:1 wie im Original. Das gilt auch für das Aktivieren, Deaktivieren und Ändern aller Einstellungen. Also genau das, was auch Ihr Gegenüber sieht. Zudem können Sie Screenshots machen, mit Markierungen versehen und verschicken. Der Simulator erleichtert Erläuterungen zu den Bios-/Uefi-Einstellungen enorm.

