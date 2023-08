Add-on entfernt lästige Cookie-Warnungen

Zum Schutz der Privatsphäre beim Surfen im Internet stellt das Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers ein einfaches, wenngleich kein hinreichendes Mittel dar. Chrome, Edge, Firefox, Opera, Vivaldi & Co. bieten dazu in den Einstellungen eine Option, dies automatisch zu erledigen. Das aber hat zur Folge, dass bei jedem erneuten Aufrufen einer Website wieder der lästige Cookie-Dialog erscheint. Zwar kann man, wenn die Cookies später ohnehin wieder automatisch gelöscht werden, den meistens prominenten „Allem-Zustimmen“-Button anklicken, ein zusätzlicher Mausklick ist es trotzdem jedes Mal wieder.

Das erspart einem die Browser-Erweiterung „I don’t care about cookies“, welche die Cookie-Warnungen auf sehr vielen Webseiten entfernt. In der Regel blockiert oder versteckt das Plug-in einfach die sonst üblicherweise eingeblendeten Hinweise. Sofern bestimmte Cookies für die Funktion der Website notwendig sind, wird diese Auswahl jedoch auch automatisch akzeptiert. Das Add-on für das Installieren steht für die unterschiedlichen Browser in den jeweiligen Webstores zur Verfügung. Sie erreichen es alternativ ebenfalls über die Links auf der Website des Anbieters. Wichtig zum Schluss: „I don’t care about cookies“ selbst löscht keine gesetzten Cookies, das müssen Sie wie erwähnt im Browser selbst einstellen.

