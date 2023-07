So kopieren Sie alle Dateien aus Unterordnern in einem Rutsch

In der Baumstruktur des Dateisystems von Windows liegen die Files oft in zahlreichen Unterverzeichnissen, die dann ihrerseits auch wieder Unterverzeichnisse beherbergen. Bei MP3-Sammlungen beispielsweise ist das unpraktisch, etwa um eine übergreifende Playlist anzulegen. Denn das Kopieren der Musikstücke in einen gemeinsamen Ordner mit dem Explorer ist mühsam und langwierig.

Das Gleiche gilt für das Zusammenstellen von Fotosammlungen oder von Textdokumenten zu einem bestimmten Thema. Schneller geht es mit einem Powershell-Befehl. Legen Sie zunächst mit dem Explorer das Zielverzeichnis an.

Tippen Sie danach in das Suchfeld in der Taskleiste powershell, stellen Sie sicher, dass „Windows PowerShell“ markiert ist, und klicken Sie auf der rechten Seite auf „Als Administrator ausführen“. Wechseln Sie nun im Powershell-Fenster in den Ordner, aus dessen Unterordnern Sie die Dateien kopieren möchten.

Geben Sie den Befehl Get-ChildItem -Recurse -File | Copy-Item -Destination “Zielordner” ein, wobei „Zielordner“ für den Ordner steht, in den die Daten kopiert werden sollen. Ist das beispielsweise C:\MP3, lautet der vollständige Befehl folgendermaßen: Get-ChildItem -Recurse -File | Copy-Item -Destination “C:\MP3” Nach der Bestätigung mittels Enter überträgt die Powershell die Files.