Im Microsoft Store sind mehr „Designs“, als Windows anbietet

Aufhübschen können Sie Ihren Windows-Desktop über die sogenannten Designs. Dabei handelt es sich um Zusammenstellungen von Hintergrundbild(ern), Farben für die diversen Elemente, neue Sounddateien sowie Änderungen des Mauszeigers und weiterer Elemente.

Allerdings stehen in der Einstellungen-App unter „Personalisierung –› Designs“ nur ganz wenige Designs zur Auswahl. Deutlich mehr bietet Ihnen Microsoft, wenn Sie auf den eingeblendeten Link „Weitere Designs aus dem Microsoft Store abrufen“ (Windows 10) beziehungsweise auf die Schaltfläche „Designs durchsuchen“ rechts daneben (Windows 11) klicken. Der Store listet daraufhin eine stattliche Anzahl auf, teils gratis, teils kostenpflichtig.

Damit alle Designs erscheinen, müssen Sie den Scrollbalken am rechten Fensterrand mehrfach mit der Maus nach unten ziehen beziehungsweise den „Bild-herunter-Pfeil“ auf der Tastatur drücken. Haben Sie sich für eins entschieden, klicken Sie es an und fahren mit „Herunterladen –› Installieren –› Öffnen“ fort. Nun lässt es sich in den „Einstellungen“ von Windows auswählen und ins System einbinden.

Noch mehr Designs finden Sie im Microsoft Store, indem Sie selbst suchen: jedoch nicht mit dem naheliegenden Begriff „Designs“, sondern mit „Themes“. Das Herunterladen, Installieren und Auswählen funktioniert dabei genauso. Schließlich stellt Microsoft Designs auch direkt im Internet zum Downloaden zur Verfügung.

Auf der Website finden Sie die Designs thematisch sortiert mit Beschreibungen, eine visuelle Vorschau fehlt aber. Wenn Sie ein Design anklicken, speichert der Browser es im Download-Verzeichnis auf der Festplatte. Designs im Themenpack-Format fügt Windows nach dem Anklicken automatisch zu den wählbaren Designs hinzu. Designs in ausführbarer Form installieren Sie per Doppelklick.

