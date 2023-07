Belkin Pro Thunderbolt 4 Dock im Test: Top-Design aber Ausstattungsschwächen

At a Glance Unsere Wertung Pro Insgesamt 12 Anschlüsse

2 × HDMI für Monitore

Ansprechendes Design Kontra Nur ein Downstream-TB4-Anschluss

Langsame USB 2.0-Anschlüsse Fazit Die Belkin Pro Thunderbolt 4 Dockingstation ist eine wunderschöne Laptop-Dockingstation mit 12 Anschlüssen, darunter zwei HDMI-Ports für Windows-Nutzer, die schnell mehrere externe Bildschirme anschließen können.

Preis beim Test

$399.99

Aktuell bester Preis: Belkin Pro Thunderbolt 4 Dock

Mit einer Dockingstation können Sie mit nur einer einzigen USB-C- oder Thunderbolt-Verbindung zwischen Ihrem Laptop und der Dockingstation ein vollwertiges Desktop-Setup erstellen.

Schließen Sie an die Dockingstation so ziemlich alles an, was Sie möchten: von externen Bildschirmen über schnelle SSD-Laufwerke, Drucker, Webcam, Speichersticks und -karten bis hin zu Tastatur und Maus. Mit einer kabelgebundenen Ethernet-Internetverbindung auf dem Dock können Sie die schwache Wi-Fi-Verbindung umgehen und Ihre Konnektivität verbessern.

Thunderbolt 4 (TB4) funktioniert mit den neuesten Thunderbolt-4- und USB4-PCs und ist außerdem abwärtskompatibel mit Thunderbolt 3 (TB3) und USB-C.

Wir haben schon Dockingstationen mit mehr Anschlüssen gesehen, aber die Belkin TB4-Dockingstation besitzt beeindruckende 12, darunter zwei Display-Anschlüsse.

Ein Upstream-Thunderbolt-4-Anschluss (40 GBit/s, 90 Watt)

Ein Downstream Thunderbolt 4-Anschluss (40 GBit/s, 15 Watt)

Zwei HDMI 2.0-Videoanschlüsse (4K bei 60 Hz)

Zwei USB-A-Anschlüsse (10 GBit/s, 4,5 Watt)

Zwei USB-A-Anschlüsse (480 MBit/s, 2,5 Watt)

Ein USB-C-Anschluss (10 GBit/s, 18 Watt)

Gigabit-Ethernet

UHS-II-SD-Kartenleser (320 MBit/s)

3,5-mm-Kombi-Audiobuchse (Vorderseite)

120-Watt-Netzteil

Belkin hat zwei HDMI-Anschlüsse integriert, da die meisten Benutzer ein paar externe Bildschirme anschließen möchten, um die Einschränkungen des Laptop-Bildschirms zu überwinden. Die integrierten Videoanschlüsse ersparen Ihnen den Kauf eines USB-C-Adapters.

Windows-Nutzer können bis zu drei Bildschirme anschließen, indem sie die zwei HDMI- und einen Thunderbolt-4-Anschluss nutzen. Der TB4-Anschluss lässt sich direkt mit einem USB-C-Monitor verbinden oder Sie kaufen einen USB-C-Adapter, um einen DisplayPort- oder HDMI-Bildschirm anzuschließen.

Ein 8K-Display kann mit 30 Hz laufen. Alternativ nutzen Sie zwei 4K-Displays mit 60 Hz. Die Videoauflösung für bis zu drei Displays hängt von den Fähigkeiten Ihres Laptops ab.

Thunderbolt 4 kann bis zu vier TB4-Anschlüsse haben. Das Dock von Belkin hat nur zwei – einen Upstream zum Computer und einen Downstream zu den Geräten. Das ist ein Kompromiss für die zwei HDMI-Anschlüsse. Wenn Sie mehr Flexibilität wünschen, sollten Sie nach einer Dockingstation mit weniger dedizierten Display-Anschlüssen und mehr TB4-Anschlüssen suchen.

Mac-Benutzer können zwei externe Bildschirme anschließen, aber nur einen per HDMI. Zusätzlich müssen sie den TB4-Anschluss verwenden. Damit bleiben ein redundanter HDMI-Anschluss und keine zusätzlichen TB4-Anschlüsse für schnelle Geräteverbindungen mit 40 GBit/s. Aus diesem Grund empfehlen wir das Belkin Pro Thunderbolt 4 Dock nicht für Macs. Es ist nicht die Schuld von Belkin, sondern eine Sache von Apple.

Vier USB-A-Anschlüsse sind zwar reichlich, aber zwei davon sind eher mickrig, da es sich um USB 2.0 mit einer geringen Bandbreite von 480 MBit/s handelt, Das ist eine merkwürdige Wahl, zumal die meisten Docks ein Minimum von 5 GBit/s haben. Wenn man ein Produkt “Pro” nennt, sollte man nicht an seinen Fähigkeiten sparen. Die beiden anderen USB-A-Anschlüsse sind jedoch mit 10 GBit/s ziemlich rasant.

Keiner der USB-A-Anschlüsse bietet eine hohe Ladeleistung, maximal 4,5 Watt sind möglich. Allerdings lädt der USB-C-Port immerhin mit 18 Watt. Der Upstream-TB4-Anschluss kann bis zu 90 Watt liefern, was selbst für einen großen Laptop ausreichen sollte. Die Gesamtleistung ist mit 120 Watt allerdings recht niedrig, was die schwachen USB-A-Anschlüsse erklären könnte.

Der SD-Kartenleser ist schnell, aber Sie brauchen einen Adapter, wenn Sie MicroSD-Karten verwenden. Speicherkarten sind nicht nur etwas für Kamera-Enthusiasten. Hochwertige 512-GB-Karten sind für etwa 60 Euro erhältlich und bieten eine kostengünstige und mobile Möglichkeit, den Speicherplatz in Ihrem Notebook zu erweitern.

Design

Das Pro Thunderbolt 4 Dock ist in Spacegrau gehalten und hat eine glänzend schwarze Vorder- und Rückseite.

Mich persönlich stört, dass der vorgeschaltete TB4-Anschluss an der Vorderseite angebracht ist. So ragt immer ein Kabel heraus und stört somit das ansonsten ansprechende Aussehen des Docks.

Belkin ist mit dieser Praxis nicht allein. An dieser Stelle ein Kompliment an den Konkurrenten Caldigit, der den Laptop-Anschluss auf der Rückseite seiner Docks neben dem Stromeingang und Gigabit-Ethernet versteckt. Für Belkin spricht, dass das Ein- und Ausstöpseln dadurch ein wenig schneller und einfacher wird. Die Dockingstation wird mit einem 0,8 m langen Thunderbolt-4-Kabel geliefert.

Preis

Das Belkin Pro Thunderbolt 4 Dock hat einen Listenpreis von 429,99 Euro, bei Amazon ist das Belkin-Dock schon für 360 Euro zu haben. Damit liegt das Modell am oberen Ende der Preisspanne für Thunderbolt-4-Docks. Die weniger auffällige Caldigit Thunderbolt Station 4 (hier zum Test) hat mehr (und bessere) Anschlüsse zu einem niedrigeren Preis. Wenn zwei HDMI-Anschlüsse ein Muss sind, dann bietet das Anker 777 Thunderbolt 4 Dock die gleiche Anzahl an Anschlüssen zu einem günstigeren Preis.

Fazit

Das Belkin Pro Thunderbolt 4 Dock ist eine wunderschöne, aber teure Laptop-Dockingstation mit 12 Anschlüssen. Darunter sind zwei HDMI-Ports, über die Windows-Nutzer schnell bis zu drei externe Displays anschließen. Mac-Nutzer sollten jedoch die Finger davon lassen.

Die Dockingstation macht ihrem Pro-Titel allerdings einen Strich durch die Rechnung, denn einige der Anschlüsse sind eher durchschnittlich und die Stromversorgung könnte höher sein, aber ansonsten ist sie gut ausgestattet.