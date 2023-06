Rückrufaktion: Bose-Lautsprecher können Feuer fangen – das sollten Sie tun

Bose ist als Hersteller hochwertiger Lautsprecher weltweit bekannt. Nun muss das US-amerikanische Unternehmen jedoch in den sauren Apfel beißen und bestimmte Modelle seiner Lautsprecher zurückrufen. Der Grund dafür sei eine potenzielle Brandgefahr, die von den Geräten ausgehe. Konkret betroffen seien Subwoofer von Bose, deren elektrische Komponenten laut Hersteller ausfallen und einen Brand verursachen können.

Kostenlose Reparatur

Gefährlich sei der Weiterbetrieb von Bassmodulen (Subwoofern) der Reihen Acoustimass, Lifestyle und Companion. Dabei handelt es sich ausschließlich um ältere Geräte, die vor dem 1. April 2006 hergestellt und in den Verkauf gebracht wurden. Die Subwoofer wurden weltweit über eine Million Mal verkauft, das Brandrisiko betrifft also potenziell sehr viele Käufer. Zwar gibt es bislang lediglich 21 Berichte über gefährliche Fehlfunktionen. Dennoch sollten Besitzer der Lautsprecher eine von Bose kostenlos angebotene Reparatur in Anspruch nehmen.

Seriennummer überprüfen

Ob der eigene Lautsprecher ein Risiko darstellt, lässt sich über die Seriennummer schnell herausfinden. Dazu müssen die auf dem Lautsprecher aufgedruckten Ziffern in ein Online-Formular eingetragen werden. In einem detaillierten Hilfe-Dokument finden sich genaue Anweisungen sowie die Stellen am Lautsprecher, an denen Name und Seriennummer platziert sind. Die dazugehörigen Satelliten-Lautsprecher der Reihen Acoustimass, Lifestyle und Companion stellen laut Bose hingegen keine Gefahr dar.

40 Prozent Rabatt auf Soundbars

Findet sich das eigene Modell samt Seriennummer auf der Liste der potenziell gefährlichen Lautsprecher, so sollte dieses an Bose zurückgeschickt werden. Dort erfolge eine kostenlose Reparatur der Lautsprecher. Wie lange diese dauert, dazu macht Bose leider keine Angaben. Alternativ können Kunden auch einen Rabatt von 40 Prozent auf neue Soundbars von Bose erhalten und ihr betagtes Equipment entsprechend modernisieren.