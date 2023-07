At a Glance Unsere Wertung Pro Zwei HDMI-Anschlüsse

20 Watt USB-C-Ladung

Netzschalter Kontra Nur ein Downstream-TB4-Anschluss

Macs können nicht beide HDMI-Anschlüsse nutzen

Sehr schwache USB-A-Ladung Fazit Die Anker 777 Apex Docking Station ist ein vergleichsweise preisgünstiges TB4-Dock mit zwei HDMI-Ports für den Anschluss von bis zu drei externen Bildschirmen an Ihren Laptop.

Anker ist eine bekannte Zubehörmarke, die schon einige Thunderbolt 3 (TB3)-Docks im Programm hatte. Die Thunderbolt 4 Docking Station 777 hat einige Überraschungen zu bieten und ist für alle Nutzer geeignet, die mehrere externe Bildschirme zu ihrem Laptop-Setup hinzufügen möchten.

Ein Upstream Thunderbolt-4-Anschluss (40 GBit/s, 90 Watt)

Ein Downstream-Thunderbolt-4-Anschluss (40 GBit/s, 15 Watt)

Zwei HDMI-Anschlüsse (4K 60Hz)

Zwei USB-A-Anschlüsse (10 GBit/s, 4,5 Watt)

Zwei USB-A-Anschlüsse (480 Mbit/s, 4,5 Watt)

Ein USB-C-Anschluss (10 GBit/s, 20 Watt)

Gigabit-Ethernet

UHS-II-SD-Kartenleser (320 MBit/s)

3,5-mm-Audiobuchse

120-Watt-Netzteil

Das Apex Thunderbolt 4 Dock besitzt einen Upstream-TB4-Anschluss (der über das mitgelieferte Thunderbolt 4-Kabel mit dem Computer verbunden wird) und einen Downstream-TB4-Anschluss für andere Geräte, wie ein schnelles SSD-Speicherlaufwerk. Beide TB-Anschlüsse erlauben einen Datendurchsatz von 40 GBit/s.

Der vorgeschaltete Thunderbolt-Anschluss kann Ihr Notebook mit bis zu 90 Watt versorgen, während der nachgeschaltete Anschluss andere Geräte mit 15 Watt laden kann. Die Gesamtleistung beträgt 120 Watt, sodass 30 Watt für angeschlossene Geräte übrig bleiben, wenn ein Laptop mit der vollen Leistung von 90 Watt geladen wird.

An der Vorderseite befindet sich ein USB-C-Anschluss mit 10 GBit/s, der eine Schnellladung mit 20 Watt ermöglicht.

Auf der Rückseite befinden sich vier USB-A-Anschlüsse: zwei mit 10 Gbit/s und zwei schwächere USB 2.0-Anschlüsse mit 480 Mbit/s. Die beiden schwächeren sind für kabelgebundene Tastaturen und Mäuse oder andere Geräte, die keine schnelle Datenübertragung benötigen, völlig ausreichend, aber wir hätten uns mindestens USB 3.2 mit 5 GBit/s gewünscht.

Alle vier USB-A-Anschlüsse haben eine Ladeleistung von 4,5 Watt. Das ist wenig im Vergleich zu anderen Docks, die oft USB-A-Anschlüsse mit einer Ladeleistung von 7,5 Watt haben. Anker gibt sogar an, dass es sich um “reine Datenanschlüsse” handelt.

Wir waren überrascht, dass es nur zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse gibt. TB4 kann bis zu vier Anschlüsse an einem Hub oder Dock unterstützen (einen Upstream, drei Downstream) – so wie es viele Hersteller in ihren Geräten umsetzen. Daher die Frage: Warum hat das vollständige “nicht mini”-Dock von Anker nur zwei TB4-Anschlüsse?

Die Antwort ist wahrscheinlich der Platz und die Stromversorgung. Drei angeschlossene und ladende TB4-Anschlüsse benötigen 45 Watt Leistung. Das erfordert ein größeres Netzteil.

Und der Platz, an dem wir die anderen beiden TB4-Anschlüsse erwartet hätten, bietet etwas, das für eine Thunderbolt-4-Dockingstation eher ungewöhnlich ist. Es gibt zwei HDMI-Ports für den Anschluss an externe Bildschirme. Das wird HDMI-Display-Besitzer freuen, die keine zusätzlichen USB-C-zu-HDMI-Adapter kaufen müssen.

Andere TB4-Docks, die wir getestet haben, setzen ausschließlich auf Thunderbolt-4-Anschlüsse für Display-Verbindungen oder haben nur einen HDMI- oder DisplayPort-Anschluss.

Der einzige nachgelagerte TB4-Anschluss kann auch für den Anschluss eines externen Monitors verwendet werden, sodass Sie bis zu drei Bildschirme an dem Dock nutzen können – zweimal HDMI und einmal TB4.

Für Mac-Nutzer gibt es allerdings ein Problem. Da die Anker-Dockingstation unter Windows drei Bildschirme unterstützt, verwendet sie dazu MST-Hub (Multi Stream Transport). MacOS unterstützt MST-Hub nicht und ist auf zwei Videosignale beschränkt. Folglich könnte ein angeschlossener Mac beide HDMI-Anschlüsse nur für gespiegelte und nicht für erweiterte Anzeigen verwenden. Um zwei externe Displays im erweiterten Modus zu unterstützen, müssen Sie einen der HDMI-Anschlüsse und den einzigen verbleibenden Downstream-TB4-Anschluss verwenden. Ergo ist für Mac-Benutzer einer der Anschlüsse dieses Docks nutzlos. Es sei denn, man möchte zwei Bildschirme im Mirrored-Modus verwenden und auf den zusätzlichen TB4-Anschluss verzichten.

Eine andere Thunderbolt 4-Dockingstation, die einen integrierten Videoanschluss hat, ist die Caldigit Thunderbolt Station 4 TS4, die einen DisplayPort und daher nur zwei nachgeschaltete TB4-Anschlüsse hat. Lesen Sie hier den Test der TS4.

Zu den Anzeigeoptionen gehört der Anschluss eines einzelnen Monitors: 8K bei 30 Hz über den Thunderbolt-4-Downstream-Anschluss oder zwei 4K bei 60 Hz entweder über die HDMI-Anschlüsse oder einen HDMI und den TB4.

Sie können sogar drei 4K-Monitore an einen Windows-Laptop anschließen, indem Sie die HDMI-Anschlüsse (beide mit 30 Hz) und 4K mit 60 Hz über den Thunderbolt-4-Downstream-Anschluss verwenden.

Auf der Vorderseite des Anker-Docks befinden sich außerdem ein SD-Kartensteckplatz für kostengünstigen mobilen Speicher, ein kombinierter 3,5-mm-Audioeingang und -ausgang sowie eine Einschalttaste.

Anker scheint einer der wenigen Hersteller zu sein, der seine Docks mit einem Einschaltknopf ausstattet, was ich sehr begrüße. Es tut den Batterien eines Laptops nicht gut, wenn sie permanent geladen werden.

Auf der Rückseite gibt es neben dem Dual-HDMI-, dem Vierfach-USB-A- und dem TB4-Anschluss ein Gigabit-Ethernet-Anschluss für einen schnellen und stabilen kabelgebundenen Internetzugang. Das ist etwas, das man bei einem einfachen Thunderbolt-4-Hub nicht bekommt.

Das Dock funktioniert mit Laptops auf denen Windows 10 oder 11 läuft und die mit Thunderbolt 4 (nicht Thunderbolt 3) ausgestattet sind. Auf Macs wird MacOS 11 (Big Sur) oder höher vorausgesetzt.

Design und Verarbeitung

Während Ankers TB3-Dock ein kompaktes vertikales Format hat, ist das TB4-Dock schlank und horizontal. Es gibt einen separaten, wenn auch überteuerten Ständer für rund 30 Euro. Mit ihm lässt sich das Dock aufrecht stellen, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen.

Das Design ist gut und ansprechend. Wie die meisten Konkurrenten hat auch das Anker-Modell den Thunderbolt-4-Anschluss an der Vorderseite. Das stört mich persönlich, da das erforderliche Kabel im Weg ist. Anker ist damit nicht allein. Daher gibt es im Moment keine wirkliche Alternative, außer dem Caldigit Thunderbolt 4 Element Hub, der den vorgeschalteten TB4-Anschluss auf einer Seite platziert.

Preis

Die Anker 777 Thunderbolt Docking Station (Apex, 12-in-1, Thunderbolt 4)hat einen Listenpreis von 399,99 Euro. Das sind weit über 100 Euro mehr als ein einfacher Thunderbolt-4-Hub. Dafür biete das Anker-Modell allerdings viel mehr Anschlüsse, wie Gigabit-Ethernet, SD-Kartenleser, Audiobuchse und – nicht zu vergessen – zwei HDMI-Anschlüsse.

Bei Anker und Amazon gibt es zum Redaktionsschluss Ende Juni 2023 eine 100-Euro-Rabatt-Aktion.

Fazit

Die Anker Docking Station 777 fällt durch ihren einzigen Thunderbolt-4-Anschluss auf, macht dies aber durch ihre zwei HDMI-Anschlüsse wieder wett. Wenn Ihr externes Display-Setup eher HDMI- als USB-C-Monitore verwendet, könnte das Anker-Modell besser zu Ihnen passen als ein Dock mit drei Downstream-TB4-Anschlüssen, die Display-Adapter erfordern. Wir würden das Dock nicht für Mac-Benutzer empfehlen, da sich nicht beide HDMI-Anschlüsse verwenden lassen.

Ein Makel sind die USB-A-Anschlüsse: Sie sind zu schwach, wenn Sie angeschlossene Geräte aufladen müssen.

Im Vergleich zu ähnlichen Docks ist das Anker-Modell ein preisgünstiges Gerät – mit allem, was man von einer Laptop-Dockingstation erwartet, und leistungsstarken Ladefunktionen für Laptops und Geräte. Wir hätten es allerdings geschätzt, wenn der Ständer Teil des Pakets gewesen wäre.