Postbank: Kein Online-Banking bis 3.7. möglich – der Grund

Die Kunden der Postbank müssen über die kommenden Tage mit massiven Einschränkungen beim Service-Angebot der Bank leben. Aufgrund von Systemumstellungen ist unter anderem das Online-Banking nicht möglich. Die Systemumstellungen beginnen laut Angaben der Postbank am Freitag (30.6.2023) um 17 Uhr und enden am Montag, dem 3. Juli 2023, um etwa 14 Uhr.

Die Postbank weist in ihrer Ankündigung darauf hin, dass die SB-Terminals in den Postbank-Filialen von Freitag, 17 Uhr bis voraussichtlich Montag, 9 Uhr nur eingeschränkt zur Verfügung stehen werden. Keine Einschränkungen soll es dagegen bei Bargeldabhebungen an den Geldautomaten geben. Die Postbank-Kunden können auch die Geldautomaten der Cash Group nutzen, zu denen unter anderem die Geldautomaten der Deutschen Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank gehören. Einen Geldautomaten in ihrer Nähe finden Postbank-Kunden auf dieser Seite: www.postbank.de/geldautomaten.

Die weiteren Einschränkungen bis Montag, 3. Juli 2023, ca. 14 Uhr:

Telefonbanking steht nicht zur Verfügung

Online-Banking & Brokerage steht nicht zur Verfügung

Postbank-App und Finanzassistent-App funktionieren in der Zeit nicht

Den Tagesendauszug für den 30. Juni 2023 können Kunden erst ab 3.7.2023 ab ca. 2 Uhr vornehmen.

Diese Einschränkungen gelten in den Postbank-Filialen

In den Filialen der Postbank werden Bank-Dienstleistungen nur bis etwa 17:30 Uhr am Freitag, den 30. Juni 2023 angeboten. Eine Ausnahme gibt es nur bei Zahlungsanweisungen zur Verrechnung, die ausgezahlt werden. Am Samstag, den 1. Juli 2023, sind die Postbank-Filialen zwar geöffnet, es gibt aber hier Einschränkungen bei den Dienstleistungen und keine Bankdienstleistungen. Auch hier gibt es eine Ausnahme bei Zahlungsanweisungen zur Verrechnung, die am Samstag bis 14 Uhr möglich sind. Ab Montag, den 3. Juli 2023, stehen dann in den Filialen alle Bankdienstleistungen voraussichtlich ab 9 Uhr wieder zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Systemumstellungen und damit verbundenen Einschränkungen finden Sie auf dieser Seite bei der Postbank.

