Cherry Xtrfy M8 Wireless im Test: Kabellos, leicht und präzise

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro sehr guter Sensor

ultraflache Vorderseite

sehr leicht

flotte Drahtlos-Anbindung

umweltfreundliches Design

lange Akkulaufzeit Kontra ungewöhnlich platzierte Ladebuchse

Design könnte für einige Nutzer gewöhnungsbedürftig sein Fazit Die Cherry Xtrfy M8 Wireless ist zweifellos eine Gaming-Maus, mit der selbst Profis zufrieden sein dürften. Sie bietet eine einzigartige Kombination aus leichtem Design, drahtloser Konnektivität und hervorragender Präzision. Die lange Akkulaufzeit und das umweltfreundliche Design sind weitere Pluspunkte.

Allerdings hat Xtrfy die Ladebuchse ungewöhnlich platziert, was beim Spielen während des Aufladens stark stören kann. Hinzu kommt, dass nicht jeder Nutzer mit einem derart flachen sowie leichten Design zurechtkommt. Den aktuellen Preis ab 85 Euro finden wir aber dennoch fair.

Cherry Xtrfy M8 Wireless bei Amazon kaufen

Die Cherry Xtrfy M8 Wireless soll nicht nur eine weitere kabellose Gaming-Maus auf dem Markt sein. Sie wurde laut Xtrfy speziell für eSports optimiert und bietet eine symmetrische Form mit einer ultraflachen Vorderseite, die für eine neue Ebene der Kontrolle und Genauigkeit sorgen soll.

Ausgestattet ist die Gaming-Maus mit dem optischen Sensor Pixart 3395 und Mausschaltern des Typs Kailh GM 8.0. Die Kailh-Switches sind nach Angaben des Herstellers für 80 Millionen Klicks ausgelegt. Die M8 besitzt vier Maustasten und das obligatorische 2-Wege-Scrollrad.

Ein neuer Maßstab für Präzision?

Die Vorderseite der M8 Wireless ist so niedrig, dass die Tastenhöhe an der Front nur vier Millimeter beträgt. Dies ermöglicht es, die Finger näher an das Pad zu bringen und so bei jedem Wischen mehr Präzision zu erreichen. Zusammen mit einer DPI-Bereich von 400 bis 26.000, die Sie allerdings nur in acht festen Stufen ändern können, einer Abfragerate von bis zu 1.000 Hertz und einer einstellbaren Debounce-Zeit von 2, 4, 8 oder 12 Millisekunden, ermöglicht die M8 Wireless individuelle Anpassungen für die optimale Präzision beim Zocken.

Drahtlose Leistung auf eSports-Niveau

Die Xtrfy M8 Wireless bietet eine quasi verzögerungsfreie Drahtlos-Anbindung von nur einer Millisekunde und einen der leistungsstärksten Gaming-Sensoren von Pixart, den 3395. Xtrfy hat seine drahtlose Technologie in den letzten Jahren weiterentwickelt, damit professionelle Spieler sich jederzeit auf sie verlassen können. Mit einem IPS-Wert (Abtastwert) von 650 und einer maximalen Beschleunigung von 50 G, ist diese Maus bereits auf dem Papier für jede schnelle Bewegung und intensive Spielsitzung geeignet.

Leichtgewicht mit robuster Hülle

Trotz des kabellosen Designs, einer 300-mA-Batterie und einer Loch-freien Hülle ist die M8 die leichteste Maus von Xtrfy. Sie wurde so konstruiert, um ein minimales Gewicht ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit zu erreichen. Mit einem Gewicht von nur 55 Gramm und PTFE-Gleitern für reibungslose Bewegungen, bietet die M8 Wireless eine ausgewogene Mischung aus Leichtigkeit und Robustheit. Optional können Sie die M8 auch mit Gleitern aus Glas ausstatten, um die Gleitfähigkeit noch weiter zu verbessern.

Cherry Xtrfy

Umweltfreundlich und stilvoll

Die Xtrfy M8 Wireless ist in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Frosty Mint, Frosty Purple, White, Black und die „Retro“-Farbe von Xtrfy. Erwähnenswert ist auch, dass das Gehäuse der Maus aus 60 Prozent recyceltem Kunststoff besteht. Das matte, strukturierte Oberflächenfinish sorgt zudem für einen stilvollen Look und ein angenehmes Handgefühl.

Beeindruckende Akkulaufzeit

Die Xtrfy M8 Wireless bietet eine respektable Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden pro Ladung, sodass ihr auch bei langen LAN-Partys oder Marathon-Streams nicht die Pust ausgeht. Den Ladestand können Sie durch gleichzeitiges Drücken der linken Maustaste und der Seitentasten abfragen: Eine LED auf der linken Seite gibt farbcodiert den Ladestand in 25-Prozent-Schritten an.

Während der kurzen Ladezeit von circa zwei Stunden können Sie dank des flexiblen Ladekabels (USB-C-auf-USB-A) auch weiterhin spielen – wäre da nicht die ungewöhnlich platzierte Ladebuchse: Die integriert Xtrfy nämlich auf der rechten Außenseite der Maus. Das behindert oft bei der Handhabung, vor allem bei reaktionsschnellen Spielen.

Cherry Xtrfy

Im Lieferumfang ist neben dem absteckbaren USB-C-Textilkabel mit 1,8 Metern Länge ein USB-C-auf-USB-A-Adapter sowie ein USB-A-Dongle für die Drahtlosverbindung enthalten.