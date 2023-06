Fliegendes E-Auto bekommt US-Flugerlaubnis: bis zu 320 km/h schnell

Die US-amerikanische Luftfahrtaufsichtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat dem fliegenden E-Auto “Model A“ von Hersteller Alef Aeronautics in dieser Woche ein sogenanntes Special Airworthiness Certificate ausgestellt. Das futuristische Gefährt darf mit dieser Flugtauglichkeitsbescheinigung unter bestimmten Voraussetzungen abheben. Die Orte, an denen das E-Auto fliegen darf sowie der Zweck der Flüge sind jedoch stark beschränkt.

E-Auto hebt vertikal ab

Alef Aeronautics arbeitet bereits seit 2015 an seinem fliegenden E-Auto. Das “Model A“ getaufte Fahrzeug beherbergt in seiner silbernen Karosse eine Kabine für zwei Personen, vier Räder und acht Propeller. So kann das E-Auto nicht nur auf der Straße fahren, sondern auch vertikal abheben und landen. Die integrierten Akkus sollen beim Fahren 320 Kilometer weit kommen. Fliegend soll es das “Model A“ auf 180 Kilometer bringen.

“Wir freuen uns sehr über diese Zertifizierung durch die FAA. Damit kommen wir dem Ziel näher, den Menschen ein umweltfreundliches und schnelleres Pendeln zu ermöglichen und Einzelpersonen und Unternehmen jede Woche Stunden zu sparen. Dies ist ein kleiner Schritt für Flugzeuge, ein großer Schritt für Autos“, erklärt Jim Dukhovny, CEO von Alef.

“Model A“ kostet 300.000 US-Dollar

Nach dem ersten Prototypen, der 2016 gebaut wurde, stellte Alef Aeronautics im vergangenen Jahr mit dem “Model A“ die neueste Version vor. 2022 startete auch die Vorbesteller-Aktion für das fliegende E-Auto. Es soll Ende 2025 zum Preis von rund 300.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 275.000 Euro) ausgeliefert werden. Bis 2035 will Alef Aeronautics noch weitere Modelle bauen – darunter eine Limousine für vier Personen und ein “erschwingliches“ Modell für 35.000 US-Dollar.