Dyson hat sechs Jahre Forschung und Entwicklung sowie nicht weniger als 500 Prototypen benötigt, um sein erstes Paar Kopfhörer zu entwickeln.

Aber die Zone sind keine gewöhnlichen Noise Cancelling-Kopfhörer, denn sie können die Luft um Sie herum reinigen.

Obwohl sie über diese einzigartige Fähigkeit verfügen, bewirbt Dyson sie in erster Linie als Kopfhörer. Der Schirm, der die Luft auf Ihr Gesicht lenkt, ist abnehmbar, so dass Sie ihn einfach benutzen können, wenn Sie möchten – oder nie, wenn es Ihnen zu unangenehm ist, ihn zu tragen.

Neben diesem sozialen Aspekt gibt es aber auch noch andere Hindernisse, wie das hohe Gewicht der Kopfhörer (auch ohne Visier) und den hohen Preis. Die Dyson Zone sind sicherlich nur begrenzt attraktiv, insbesondere in westlichen Märkten, in denen das Tragen von Masken nicht die Norm ist. Aber wenn Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Kopfhörer mit Luftreinigungsfunktion sind, dann haben Sie Glück.

Design und Aufbau

Elegant, aber sperrig

Beeindruckende Technik

Visier mit Plastikanmutung

Wie zu erwarten war, sind die Dyson Zone Kopfhörer gut verarbeitet – meistens.

Die Kopfhörer selbst sehen unglaublich luxuriös aus und fühlen sich auch so an. Das von mir getestete Absolute+-Modell ist in einer Farbkombination aus Preußischblau und hellem Kupfer gehalten, während die günstigere Variante eine hellere Kombination aus Preußischblau und Dunkelblau mit silbernen Akzenten aufweist.

Die kegelförmigen Teile der Hörmuscheln sind abnehmbar, so dass Sie die Luftfilter einsetzen bzw. austauschen können (sie halten bis zu einem Jahr), und die Hörmuscheln lassen sich zusammenklappen, um die Dyson-Kopfhörer besser transportieren zu können. In der Mitte jeder Hörmuschel befindet sich ein durchsichtiges Fenster, durch das Sie den Ventilator sehen können. Hier befindet sich auch ein berührungsempfindlicher Bereich, mit dem man z. B. zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und bewusstem Modus umschalten kann, der jedoch nicht empfindlich genug ist und daher ein kräftiges Antippen erfordert.

Das Absolute+ Modell wird mit einem großen Hartschalenetui geliefert, das aussieht, als wäre es für ein Fernglas gedacht.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Kopfhörer bestehen aus einer Kombination aus Metall und Plüsch und sehen ziemlich cool aus. Allerdings nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht, große Kopfhörer zu tragen, denn diese sind riesig, selbst für Over-Ear-Kopfhörer. Bei all der Technik im Inneren ist es vielleicht keine Überraschung, dass die Zone ohne das Visier schon beachtliche 595 Gramm wiegen.

Der Visor wiegt zwar nur 75 Gramm, aber das bedeutet, dass er aus einfachem Plastik bestehen muss und sich anfühlt wie das Superhelden-Kostüm eines Kindes. Er wird magnetisch befestigt, und ich erkläre weiter unten mehr über das Visier im Abschnitt über die Luftreinigung.

Aufgrund ihres hohen Gewichts eignen sie die Kopfhörer eher für das Sitzen in einem bequemen Stuhl zu Hause als für das Herumlaufen auf der Straße, obwohl man dort wahrscheinlich eher eine Luftreinigung benötigt. Selbst wenn ich sie am Schreibtisch benutzte, empfand ich sie spätestens nach ein paar Stunden als unangenehm.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das liegt am Gewicht, denn sie sind ansonsten sehr bequem, auch durch die luxuriös weichen Ohrpolster aus Mikro-Wildleder. Seltsamerweise ist nur das obere Polster des Kopfbügels weich, während die seitlichen Polster fest sind, aber meine Kopfform sorgte dafür, dass sie keinen Kontakt hatten.

Die Lüftertaste an der linken Hörmuschel dient nicht nur zum Einstellen der Lüftergeschwindigkeit, sondern auch zum Einschalten und zur Bluetooth-Kopplung, was sehr verwirrend ist. Dyson hätte wirklich einfach eine weitere Taste für diese Funktionen anbringen sollen.

Der Visor wiegt nur 75 Gramm, weil er aus einfachem Plastik besteht und sich anfühlt wie ein das Superhelden-Kostüm eines Kindes

Ein weiterer Designfehler ist, dass man zum Erreichen dieser Taste oder des Joysticks an der gegenüberliegenden Hörmuschel fast immer mit dem Finger über den Mesh-Bereich mit dem dahinter verborgenen Mikrofon streicht, was in meinen Ohren ein raues, kratzendes Geräusch verursacht hat.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Luftreinigung

Erstaunlich angenehm

Live-Überwachung, aber keine Benachrichtigung

Visier kann unangenehm sein

Sicher, die Dyson Zone sind Kopfhörer mit Zusatzfunktionen, aber die Luftreinigung ist hier das herausragende Merkmal. In einem Wunderwerk der Technik ist es dem Unternehmen gelungen, eine ähnliche Technologie wie bei seinen Luftreinigungslüftern wie dem Pure Hot + Cool in recht kompakte Over-Ear-Kopfhörer zu packen.

Die winzigen Ventilatoren saugen die Luft durch die Ohrmuscheln an und leiten sie dann durch das berührungsfreie Visier, wobei die saubere Luft in Richtung Mund und Nase geblasen wird. Laut Dyson kann das zweistufige Filtersystem “Stadtabgase, Viren und 99 % der ultrafeinen Schadstoffe” entfernen, darunter auch Partikel wie Allergene bis zu einer Größe von nur 0,1 Mikrometern.

Ich kann nicht überprüfen, ob das stimmt, also muss ich Dyson vertrauen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, wie es sich anfühlt, den Kopfhörer mit Filterfunktion zu benutzen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Normalerweise ist es einfacher, den Ventilator auf Automatikmodus zu stellen, damit Zone zwischen drei verschiedenen Geschwindigkeiten wählen kann. Schnellere Geschwindigkeiten braucht man eher für energischere Aktivitäten als gegen schmutzigere Luft.

Am Anfang ist es ein seltsames Gefühl, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt und den Unterschied sofort bemerkt, als ich das Visier abnahm. Ich fand es sogar recht angenehm, als sich der Geruch eines neuen Autos nach ein paar Tagen verflüchtigte.

In einem Wunderwerk der Technik ist es dem Unternehmen gelungen, eine ähnliche Technologie wie bei seinen Luftreinigungslüftern wie dem Pure Hot + Cool in recht kompakte Over-Ear-Kopfhörer zu packen.

Obwohl ich diese Funktion sehr angenehm fand, gibt es verschiedene Nachteile und Komplikationen bei der Verwendung der Kopfhörer im Luftreinigungsmodus.

Erstens: Muss die Luft um Sie herum überhaupt gereinigt werden? Laut der My Dyson App lautet die Antwort darauf fast immer nein. Das ist mit Sicherheit der Fall, wenn man, wie ich, viel Zeit im Büro zu Hause verbringt, aber der Test der Zone auf dem Weg zu unserem Londoner Büro zeigte, dass die Luftqualität im grünen Bereich liegt – sogar im Freien im Zentrum Londons.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Auf der Fahrt nach London im Zug zeigte die Anzeige zwar gelb an (oh, oh), aber das blieb nicht lange so. Seltsamerweise überwachen die Kopfhörer die Umgebung in Echtzeit, senden aber keine Benachrichtigung, wenn sich die Luftqualität verschlechtert, um darauf hinzuweisen, dass es besser wäre, den Visor aufzusetzen. Sie müssen dies immer wieder manuell überprüfen, indem Sie die App öffnen.

Die andere große Hürde ist die Frage, ob man die Zone mit aufgesetztem Visier in der Öffentlichkeit tragen möchte. Fast jeder, den ich gefragt habe, hat mit einem klaren “Nein” geantwortet, und ich kann es ihnen nicht verdenken.

Mitten in der Pandemie hätten sie nicht völlig deplatziert ausgesehen, aber jetzt werden Sie wirklich wie ein wunder Daumen auffallen, wo immer Sie hingehen. Ich bin ein introvertierter Mensch, der nicht gerne mit Fremden zusammen ist, und mir wurde bei dem Gedanken, den Visor in der Öffentlichkeit zu tragen, übel.

Für diesen Bericht habe ich meine Angst überwunden und eine Reihe von Reaktionen erhalten, die von doppelten Blicken bis hin zu reiner Verblüffung reichten. Vielleicht würde sich das Tragen der Zone in Märkten wie China, wo das Tragen von Masken sehr üblich ist, natürlicher anfühlen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das letzte Problem ist die Passform, denn obwohl das Visier ausziehbar ist, gibt es verschiedene ungünstige Elemente in der Funktionsweise. Das Visier ist nicht höhenverstellbar, sodass man den gesamten Kopfhörer bewegen muss, um ihn richtig an Mund und Nase auszurichten.

Für mich bedeutete das, dass ich den Kopfbügel viel weiter nach hinten schieben musste, als wenn ich den Visor nicht benutze, und das ist noch unbequemer.

Der Visor lässt sich außerdem über Scharniere in Richtung Nacken klappen, sodass man sich schnell unterhalten oder einen Schluck Kaffee trinken kann. Dadurch wird auch standardmäßig die Musik unterbrochen und ANC in den Transparenzmodus geschaltet.

Das ist in Ordnung – und Sie können das in den Einstellungen ausschalten, wenn Sie möchten – aber wenn Sie wie ich einen längeren Bart haben, besteht das Problem darin, dass Sie versuchen, das Visier wieder an Ihr Gesicht anzulegen. Mein Bart wird regelrecht mitgerissen und muss umständlich wieder an seinen Platz gebracht werden.

Mitten in der Pandemie hätten sie nicht völlig deplatziert ausgesehen, aber jetzt werden Sie wirklich wie ein wunder Daumen auffallen, wo immer Sie hingehen

Klangqualität & ANC

Kundenspezifische 40-mm-Treiber

ANC mit zwei Modi

Drei EQ-Einstellungen

Nachdem das leicht verrückte Sci-Fi-Element abgedeckt ist, wollen wir sehen, wie die Zone als reine Kopfhörer funktionieren. Sie sind mit Bluetooth 5.0 ausgestattet, aber Sie können auch eine Kopfhörerbuchse verwenden, wenn Sie das In-Flight-Kit kaufen (im Lieferumfang des teureren Modells enthalten), da es ein Kabel enthält, das in den USB-C-Anschluss des Zone eingesteckt wird.

In den riesigen Ohrmuscheln befinden sich speziell angefertigte 40-mm-Neodym-Treiber, die laut Dyson “einen breiten Frequenzbereich für absolute Klarheit in Bässen, Mitten und Höhen” liefern.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Eines ist sicher: Die Dyson Zone klingen fantastisch und sind klanglich eines der besten Paar Over-Ear-Kopfhörer, die ich seit langem getestet habe. In der App kann man zwischen drei EQ-Einstellungen wählen: Enhanced, Bass Boost und Neutral.

Ich habe zwischen den ersten beiden hin- und hergeschaltet, je nachdem, was ich gerade hörte, aber die Standardeinstellung Enhanced klingt für die meisten Inhalte einfach großartig.

Der Dyson Zone bietet warme, satte Basstöne, aber vor allem einen unglaublich detaillierten und klaren Klang in den mittleren und hohen Tönen. Der Klang hat eine echte dynamische und lebendige Präsenz, die sehr eindringlich und fesselnd ist.

… die Dyson Zone klingen fantastisch und sind klanglich eines der besten Paar Over-Ear-Kopfhörer, die ich getestet habe

Es gibt kaum Verzerrungen, wenn man die Lautstärke hochdreht, aber wenn man Angst hat, sein Gehör zu schädigen, kann man in der App ein Limit von 85 dB einstellen.

Auch die aktive Geräuschunterdrückung kann mit der von Sony und Bose mithalten. Das liegt zum einen an der guten Geräuschisolierung der Kopfhörer selbst und zum anderen an den nicht weniger als acht Mikrofonen, die für ANC zuständig sind.

Mit dem Zone lassen sich Umgebungsgeräusche wie Verkehr und Sprache problemlos ausblenden. Es ist schade, dass man den Pegel nicht einstellen kann, aber man kann in den Transparenzmodus wechseln, um dennoch zu hören, was um einen herum vorgeht.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Enttäuschend ist, dass man ANC nicht über die Touch-Bedienelemente ausschalten kann, sondern dies über die My Dyson App tun muss.

Es ist erwähnenswert, dass man manchmal das Geräusch der Lüfter hören kann, wenn man den Visor benutzt. Das Surren ist recht leise und lässt sich bei der langsamsten Geschwindigkeit leicht durch Musik und ANC überdecken, wird aber bei den schnelleren Geschwindigkeiten deutlicher hörbar, was ruhige Abschnitte von Liedern etwas trüben kann.

Akkulaufzeit

Bis zu 50 Stunden Laufzeit

USB-C-Aufladung

Auto-Off-Sensoren

Dyson gibt für den Zone mit aktiviertem ANC eine Akkulaufzeit von satten 50 Stunden an. Bei Verwendung der Luftreinigung kommt man jedoch nicht annähernd an diese Zahl heran. Bei niedrigster Gebläsestufe und eingeschaltetem ANC sind es laut Dyson nur vier Stunden.

Beachten Sie, dass die Luftreinigungsfunktion bei Erreichen des kritischen” Akkustandes nicht mehr verfügbar ist, sodass nur noch Audio und ANC zur Verfügung stehen.

Eine volle Aufladung dauert etwa drei Stunden. Um zu verhindern, dass der Akku leer wird, erkennen Sensoren, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen, um die Musik automatisch zu unterbrechen und die Lüfter auszuschalten.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Preis und Verfügbarkeit

Die Dyson Zone Kopfhörer sind, wie man sich denken kann, nicht billig. Sie sind einzigartig und enthalten eine beeindruckende Menge an Technik, um Luftreinigungstechnologie zu integrieren.

Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob jemand erwartet hat, dass der Preis bei 899 Euro beginnt, und das für das normale Modell. Wenn Sie das schönere Absolute+ Modell (exklusiv im offiziellen Store), das hier getestet wurde, komplett mit Explorer Case, weicher Tasche und In-Flight-Kit haben möchten, müssen Sie 959 Euro bezahlen.

In Deutschland erfolgt der Marktstart der Zone-Kopfhörer am 20. Juli 2023. Schon jetzt lassen sich die beiden Modelle direkt bei Dyson bestellen. Auch Otto hat das Absolute+-Modell bereits im Angebot, aber nur mit einem deutlichen Preisaufschlag von insgesamt 1.499,95 Euro.

Der Preis lässt selbst die 600 Euro der Apple AirPods Max billig erscheinen. Wenn Sie sich die Flaggschiff-Modelle von Sony und Bose ansehen, können Sie mehrere Paare des WH-1000XM5 oder QC45 für denselben Preis kaufen wie ein Paar Dyson Zone.

Weitere Optionen finden Sie in unserer Tabelle mit den besten Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung.

Fazit

Der Dyson Zone ist so ungewöhnlich, dass es in diesem Fall schwierig ist, ein Fazit zu ziehen.

Auf der einen Seite sind die Kopfhörer ein technisches Wunderwerk, auf der anderen Seite sind sie aber auch schwerfällig und unhandlich.

Als Kopfhörer sind sie in der Tat sehr gut. Bei Verarbeitung, Audioqualität und ANC-Leistung gehören sie zu den besten Kopfhörern und bieten darüber hinaus eine unglaubliche Akkulaufzeit, wenn sie nur für die Audiowiedergabe verwendet werden.

Wenn man die Luftreinigung hinzurechnet, fühlt sich der Visor zwar einzigartig, aber billig an, und die soziale Unbeholfenheit, ihn in der Öffentlichkeit zu tragen, wird die meisten Leute sofort abschrecken. Selbst wenn Ihnen die Aufmerksamkeit nichts ausmacht, wird die Luftreinigung aufgrund der Umweltüberwachung des Geräts ohnehin nur selten benötigt.

Die Dyson Zone Kopfhörer sind aus zwei einfachen Gründen schwer zu empfehlen: Sie sind zu schwer und zu teuer. Selbst wenn Sie letzteres verkraften können, müssen Sie die Luftreinigung wirklich nutzen, um die Kosten zu rechtfertigen.

200 x 210 x 240 mm (mit Visier)

595 g (ohne Visier)

670 g (mit Visier)

insgesamt 11 Mikrofone für ANC und Telefonie

ANC bis zu 38 dB

Transparent-Modus

Auto-Modus (mit Aktivitätserkennung)

Luftqualitätssensoren

6Hz – 21kHz Frequenzgang

0.08% @ 94dB 1kHz Verzerrung

Bluetooth 5.0

SBC-, AAC- und LHDC-Codec-Unterstützung

40-mm-Neodym-Treiber

Die Filtereffizienz beträgt 99 % bei PM0,1

Kann NO2, SO2 und O3-Gase auffangen

Die Filter halten bis zu 12 Monate

2.600-mAh-Akku

50 Stunden Audiowiedergabe

Low-Flow bis zu 4 Stunden

Mittlerer Durchfluss bis zu 2,5 Stunden

Hoher Durchfluss bis zu 1,5 Stunden

USB-C-Laden

3 Stunden Ladezeit

3,5 mm über USB-C-Kabel

Unterstützung der MyDyson App

Dieser Test ist eine Übersetzung des englischen Originals von Techadvisor.