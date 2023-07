At a Glance Unsere Wertung Pro Stellt drei Thunderbolt-4- oder USB-4-Anschlüsse bereit (40 GBit/s)

USB-A mit 10 GBit/s

Kompaktes Design Kontra Laptop-Anschluss an der Vorderseite des Hubs

60-Watt-Ladeleistung könnte für größere Laptops zu wenig sein Fazit Verlangen USB-C- und Thunderbolt-Nutzer nach einem Hub beziehungsweise Dock mit mehreren T4-Anschlüssen, ist der OWC Thunderbolt Hub eine preisgünstige Alternative. Alle vier Thunderbolt 4-Anschlüsse sind für eine Bandbreite von 40 Gbit/s und eine Ladeleistung von 15 Watt ausgelegt, hinzu kommt einmal USB-A 3.2 Gen.2 mit 10 Gbit/s und 7,5 Watt. Die TB4-Anschlüsse können je nach Bedarf für den Anschluss von SSDs und anderen USB-C-, TB3- oder TB4-Geräten oder externen Displays genutzt werden. Der Hub verfügt über ein 110-Watt-Netzteil, was bei der Anzahl der Anschlüsse völlig ausreichend ist und Notebooks mit bis zu 60 Watt auflädt.

Der Thunderbolt-Hub von OWC versteckt seine moderne Technik hinter seinem unscheinbaren Namen. An Bord ist Thunderbolt 4. Außerdem ist der Hub USB4-zertifiziert und abwärtskompatibel mit USB-C und Thunderbolt 3. Alle diese Verbindungsstandards nutzen denselben Anschluss, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während USB-C in der Regel entweder 5 oder 10 GBit/s bieten, sind Thunderbolt 3 und 4 auf schnelle 40 GBit/s ausgelegt. Dieser Thunderbolt 4-Hub ist mit allen Varianten kompatibel und arbeitet mit der schnellsten Spezifikation jedes angeschlossenen Geräts.

Ein Upstream Thunderbolt 4-Anschluss (40 GBit/s, 60 Watt)

Drei Thunderbolt-4-Anschlüsse (40 GBit/s, 15 Watt)

Ein USB-A-Anschluss (10 GBit/s, 7,5 Watt)

110-Watt-Netzteil

Der OWC Thunderbolt Hub verfügt über vier TB4/USB4-Anschlüsse, von denen einer an Ihr Notebook oder Tablet angeschlossen werden kann. Als Bonus gibt es auch einen USB-A-Anschluss der alten Schule, mit rasanten 10 GBit/s (und 7,5 Watt Leistung). Wenn Sie mehr USB-A-Anschlüsse benötigen, sollten Sie sich den Caldigit Thunderbolt 4 Element Hub (hier im Test) ansehen, der ebenfalls vier Anschlüsse mit 10 GBit/s besitzt. Beim OWC-Modell handelt sich nicht um eine vollwertige Dockingstation, aber mit ein paar Adaptern lässt sie sich als solche verwenden.

Die Stromversorgung des OWC-Hubs ist auf 110 Watt ausgelegt, wobei 60 Watt für das Aufladen des angeschlossenen PCs beziehungsweise Notebooks reserviert sind. Jeder TB4-Anschluss kann 15 Watt Leistung liefern. Dank der cleveren Technik wird der Strom dynamisch dorthin geleitet, wo er benötigt wird – dabei habe busbetriebene Laufwerken jedoch Vorrang.

Mit dem Hub lassen sich schnelle SSDs und anderes Zubehör sowie bis zu zwei 4K-Bildschirme mit 60 Hz – oder einen 5K/6K/8K-Bildschirm – anschließen.

Eines der besten Dinge an Thunderbolt 4 ist die Fähigkeit, mehrere TB4-Geräte intelligent zu verketten. Zuvor konnte die Kette unterbrochen werden, indem das letzte Gerät in der Kette entfernt wurde. T4 hingegen schafft unabhängige “Baumzweige”, um mehrere Thunderbolt-, USB4- und USB-C-busgespeiste Geräte zu verbinden.

Gut: Auf der Rückseite vom OWC-Hub gibt es einen Kensington Nano-Stecker für die diebstahlsichere Verkabelung. Ein 0,8 m langes Thunderbolt 4-Kabel ist in der Verpackung enthalten.

Design und Aufbau

Der OWC Thunderbolt Hub ist trotz seiner vielen Anschlüsse kompakt und wiegt 250 g. Damit ist er etwas schwerer als Konkurrenten wie der Caldigit Thunderbolt 4 Element Hub. Das Netzteil wird das OWC-Modell wahrscheinlich als tragbares Reisegerät ausschließen, obwohl es kleiner und leichter ist als das mächtige 150-Watt-Netzteil von Caldigit.

Der Anschluss für das Netzteil befindet sich natürlich auf der Rückseite des Hubs. Wir hätten uns gewünscht, dass der TB4-Anschluss des Laptops ebenfalls dort versteckt wäre. Aber er befindet sich an der Vorderseite, was das Trennen der Verbindung erleichtert, aber auf dem Schreibtisch nicht ganz so schön aussieht. Der USB-A-Anschluss sitzt ebenfalls an der Vorderseite.

Preis

Der Thunderbolt Hub ist im stationären Handel und in zahlreichen Onlineshops erhältlich. Der Listenpreis liegt bei knapp 150 Euro, aktuell gibt es den Hub einige Euro günstiger, etwa bei Amazon für aktuell 135,99 Euro. Für einen TB4-Hub mit drei Umstreams ist das sehr günstig. So kostet beispielsweise der Caldigit Thunderbolt 4 Element Hub mit drei USB-A-Ports zusätzlich bereits rund 280 Euro.

Fazit

USB-C- und Thunderbolt-Nutzer haben nach einem Hub oder Dock mit mehr TB4-Anschlüssen verlangt, und der OWC Thunderbolt Hub erfüllt diese Forderung mit einem zusätzlichen USB-A-Anschluss als Zugabe. Der Preis ist gut für einen Thunderbolt 4- oder USB4-Hub. Es handelt sich zwar nicht um eine vollwertige Docking-Station, aber der Hub ist die Lösung für alle, die sich einen Multi-Thunderbolt-Anschluss für wenig Geld wünschen.