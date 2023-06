Windows 11: Explorer hängt sich auf – Update soll helfen

Microsoft arbeitet weiter daran, die immer noch in großer Regelmäßigkeit auftretenden Bugs in Windows 11 zu beheben. Ein neues Update behebt ein Problem mit dem Auslesen von Zugriffsberechtigungen von Dateien.

Das war das Problem

Der Bug trat auf, wenn ein Nutzer versuchte, die Zugriffsberechtigungen einer Datei in den erweiterten Sicherheitseinstellungen aufzurufen. Ein Klick auf “Effektiven Zugriff anzeigen” (zu finden unter “Erweitert” im Tab “Sicherheit” in den Eigenschaften einer Datei) konnte zur Folge haben, dass Windows dauerhaft die Meldung “Effektiver Zugriff wird berechnet” anzeigt, ohne jemals die Ergebnisse auszugeben. Beim Schließen des Fensters lief die Abfrage im Hintergrund zudem weiter, was schlussendlich dazu führte, dass die explorer.exe nicht mehr reagiert. Wir stellen das Problem in Windows 11: Fehler blockiert Rechner wegen hoher CPU-Auslastung dieses Problem ausführlich vor.

Ein Patch löst das Problem

Verursacht hat den Bug wohl ein Patch, der im Mai veröffentlicht wurde. Der Fehler trat in aktuellen Windows-Versionen wie Windows 11 21H2/22H2 und Windows Server auf. Microsoft reagierte mit einem Patch, der als Teil des allmonatlichen Sammelupdates (Buildnummer: KB5027231) veröffentlicht wurde.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Explorer auswirkt. Es reagiert möglicherweise auf unbestimmte Zeit nicht mehr. Dies geschieht, nachdem Sie versucht haben, die effektiven Zugriffsberechtigungen für Dateien in Explorer anzuzeigen. Mehr dazu lesen Sie in den Endnutzer werden kaum auf dieses Problem gestoßen sein, wenn doch, sollte das Update inzwischen automatisch installiert worden sein. Ansonsten können Sie es auch über Windows Update manuell anstoßen oder in Microsofts Update-Katalog herunterladen. Windows-Update KB5027303 Patchnotes.

