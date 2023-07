Kensington SD5700T Thunderbolt 4 im Test: Viel Docking-Station fürs Geld

At a Glance Unsere Wertung Pro 11 schnelle Anschlüsse

180-Watt-Netzteil

Hochwertige Verarbeitung Kontra Upstream-Anschluss an der Vorderseite

USB-A-Anschlüsse nur mit 4,5 Watt Fazit Die Kensington SD5700T Thunderbolt 4 ist eine hochwertige Docking-Station mit 11 erstklassigen Anschlüssen und einem leistungsstarken 180-Watt-Netzteil. Zudem ist der Straßenpreis mit rund 200 Euro attraktiv.

Preis beim Test

$369.99

Aktuell bester Preis: Kensington SD5700T Thunderbolt 4 Docking Station

Shop Preis $369.99 Jetzt ansehen

Kensington SD5700T Thunderbolt 4 Dockingstation bei Amazon kaufen

Die Kensington SD5700T Thunderbolt 4 ist eine vollwertige Docking-Station mit 11 Anschlüssen, einschließlich moderner Thunderbolt 4- und USB4-Verbindungsstandards mit bis zu 40 GBit/s sowie Daisy-Chaining und superschnelle Speicherkonnektivität. Außerdem bietet sie den Intel VT-d DMA-Geräteschutz, den Sie bei allen älteren Konnektivitätsstandards nicht erhalten.

Außerdem ist die Docking-Station abwärtskompatibel mit Thunderbolt 3 und USB-C, sodass sie sowohl mit älteren als auch mit den neuesten PCs und Laptops funktioniert. Das macht Sie zu einer guten, zukunftssicheren Investition.

Ein Upstream-Thunderbolt 4-Anschluss (40 GBit/s, 90 Watt)

Drei Thunderbolt 4-Anschlüsse (40 GBit/s, 15 Watt)

Drei USB-A-Anschlüsse (10 GBit/s, 4,5 Watt)

Ein USB-A-Anschluss (480 MBit/s, 7,5 Watt)

Gigabit-Ethernet

UHS-II-SD-Kartenleser (320 MBit/s)

3,5-mm-Audiobuchse

180-Watt-Netzteil

Abmessungen: 7,5 × 19,5 × 3 cm (L × B × H)

Gewicht: 435 Gramm

Die Kensington SD5700T Thunderbolt 4 Dockingstation besitzt einen Upstream- und drei Downstream-Thunderbolt-4/USB4-Ports für den Anschluss anderer Geräte, einschließlich externer Bildschirme.

Diese sind für die Geschwindigkeit von 40 GBit/s für Thunderbolt 4 ausgelegt und können Geräte mit jeweils 15 Watt aufladen. Der Upstream-Anschluss kann ein angeschlossenes Notebook mit bis zu 90 Watt laden, was für die meisten Laptops ausreicht.

Sie können Bildschirme direkt anschließen, wenn die Monitore über einen USB-C-Anschluss verfügen. Ist dies nicht der Fall, benötigen Sie entweder einen USB-C-auf-HDMI- oder einen USB-C-auf-DisplayPort-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), um eine Verbindung zu den Thunderbolt-4-Anschlüssen aufzubauen. Die SD5700T unterstützt zwei 4K-Bildschirme mit 60 Hz oder einen einzelnen 8K-Monitor mit 30 Hz.

Es gibt drei USB-A 3.2 Gen 2-Anschlüsse (10 GBit/s), die Geräte mit 4,5 Watt laden können. Andere Docks bieten hier mehr Leistung. Daher ist vielleicht einer der wenigen negativen Punkte des Kensington-Docks. An der Vorderseite befindet sich ein langsmaer USB-2.0-Anschluss, der allerdings mit 7,5-Watt lädt.

Das externe Netzteil kann eine Leistung von bis zu 180 Watt für die Durchgangsladung des Laptops (90 Watt) und der angeschlossenen Geräte bereitstellen.

Dank Gigabit-Ethernet lässt sich ein schwaches WLAN umgehen und eine Verbindung für einen schnellen und stabilen kabelgebundenen Internetzugang nutzen.

Auf der Vorderseite befinden sich neben dem Upstream-TB4-Anschluss und dem Schnelllade-USB-A-Anschluss ein schneller SD-Kartenleser (UHS-II, 320 MBit/s) für tragbare Speichermedien und ein kombinierter 3,5-mm-Audioanschluss.

Außerdem gefallen uns die Leuchten, die den Strom- und Verbindungsstatus anzeigen, sowie die Ein-/Ausschalttaste, die den Akku Ihres angeschlossenen Laptops entlastet.

Design und Verarbeitung

Die Kensington SD5700T Thunderbolt 4-Dockingstation ist ein elegantes Gerät, das robuste Qualität ausstrahlt. An der Seite befinden sich, wie Sie es von einem Kensington-Gerät erwarten, Schlösser für die physische Sicherheit. Die dreijährige Garantie und der vertrauenswürdige Name Kensington sind ebenfalls beruhigend.

Wie bei den meisten Thunderbolt-4-Dockingstationen befindet sich der Upstream-Anschluss an der Vorderseite des Docks, anstatt das Kabel auf der Rückseite zusammen mit dem Netzteil zu verstecken. Das ist leider eine ziemlich gängige Praxis. Die Caldigit Thunderbolt 4 Element Hub versteckt seinen Upstream-Anschluss an der Seite, aber die meisten anderen Hubs und Docks haben ihn an der Vorderseite.

Preis

Die Kensington SD5700T Thunderbolt 4 Dockingstation hat einen Listenpreis von 349,99 Euro, was für eine vollwertige TB4-Dockingstation etwas über dem Durchschnitt liegt. Inzwischen ist die Dockingstation schon für rund 200 Euro zu haben, etwa bei Amazon. Zusammen mit der dreijährigen Garantie und der hohen Qualität ist sie für diesen Preis eine echte Empfehlung.

Es gibt günstigere Thunderbolt-4-Hubs, aber diese sind nicht standardmäßig mit Gigabit-Ethernet oder SD-Kartenlesern ausgestattet. Der Caldigit Element Hub besitzt vier TB4-Anschlüsse und vier 10-GBit/s-USB-A-Anschlüsse, obwohl Sie einige dieser Anschlüsse für Adapter verwenden müssen, wenn Sie Ethernet oder Kartenleser benötigen. Für einen deutlich höheren Preis gibt es die Caldigit Thunderbolt Station 4 (hier zum Test), die mit stolzen 18 Anschlüssen aufwarten kann.

Fazit

Das Kensington SD5700T Thunderbolt 4 Dock ist eine hochwertige Thunderbolt 4-Dockingstation mit 11 erstklassigen Anschlüssen und einem leistungsstarken 180-Watt-Netzteil. Sie ist abwärtskompatibel und zukunftssicher. Der Kauf einer Thunderbolt 4/USB4-Dockingstation ist immer eine vernünftige Entscheidung.