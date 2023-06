Coca Cola: Vorsicht vor diesem angeblichen Gewinnspiel

Coca Cola ist eine der bekanntesten Marken der Welt. Das nutzen Betrüger jetzt aus für eine Phishing-Kampagne, wie die österreichische Sicherheits-Nachrichten-Webseite Mimikama.at warnt.

So läuft der Betrug

Die Cybergangster nutzen Facebook als Plattform für ihren Betrugsversuch. Die Gangster haben die Facebook-Seite “Coca-Cola-Fans” eingerichtet. Auf dieser Seite bewerben sie ein angebliches Coca-Cola-Gewinnspiel. Dabei soll es zehn Pickups vom Typ Toyota Hilux zu gewinnen geben, sofern man auf dem dort abgebildeten Bild eine “andere Zahl als 86 findet”. Wie eine kurze Recherche bei Facebook ergibt, existieren auch noch ähnliche Varianten dieser Masche mit anderen Zahlen als 86.

Diese Seite tritt zwar im Namen des Coca-Cola-Konzerns aus, hat mit diesem Unternehmen aber tatsächlich nicht zu tun. Es fehlt ein Impressum, aus dem hervorgeht, wer hinter dem Gewinnspiel steckt. Es gibt weder Kontaktdaten noch Teilnahmebedingungen.

Wer unter dem Gewinnspiel einen Kommentar abgibt, der erhält laut Mimikama automatisch eine deutschsprachige Nachricht über den Facebook Messenger. In dieser Nachricht befindet sich der Link zu einem Teilnahmeformular. Was dann kommt, dürfte klar sein: Die Nutzer sollen in diesem Teilnahmeformular ihre Daten eingeben. Ein klassischer Phishingversuch also. Mit den Daten sind dann allerlei Betrügereien möglich. So können damit gezielte Betrugsversuche gestartet oder Spam verschickt werden. Auch Identitätsdiebstahl ist denkbar.

Obendrein fordern die Betrüger in der Facebook-Messenger-Nachricht die Empfänger dazu auf, die “Coca Cola Fans”-Facebook-Seite zu liken und den Beitrag zu teilen. Das fördert natürlich massiv die Verbreitung dieser Betrugsmasche.

So erkennen Sie den Betrug

Seriöse Unternehmen nennen immer ein Impressum und die Teilnahmebedingungen. Sofern diese Angaben fehlen, sollten Sie an einem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Doch selbst wenn es sich um ein seriöses Gewinnspiel ohne Betrugsabsicht handelt, sollten Sie mit der Weitergabe Ihrer Daten vorsichtig sein.

