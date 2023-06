Neue Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser – Vivaldi und Brave sind abgesichert

Am 26. Juni hat Google Updates auf Chrome 114.0.5735.198/199 veröffentlicht, um vier Sicherheitslücken zu beseitigen. Mittlerweile haben Vivaldi und Brave ebenfalls Updates bereitgestellt, um diese Schwachstellen auch in ihren auf Chromium basierenden Browsern zu schließen. Bei Microsoft (Edge) und Opera ist es noch nicht so weit.

Vivaldi war einmal mehr am schnellsten und hat am 27. Juni ein Update auf die Version 6.1.3035.111 ausgeliefert. Die aktualisierte Version fußt auf Chromium 114.0.5735.204.

Einen Tag später hat auch Brave seinen Browser aktualisiert. In der neuen Version Brave 1.52.129 steckt Chromium 114.0.5735.198.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Microsoft (Edge) hat noch kein entsprechendes Update parat. Man wisse jedoch Bescheid und arbeite „aktiv“ daran.

Auch Opera hängt noch zurück. In der letzten Woche hat Opera die Version 100.0.4815.21 mit der Bezeichnung „Opera One“ veröffentlicht. Es handelt sich um eine stark überarbeitete Fassung mit modularer Oberfläche und viel „KI“. Als Basis dient Chromium 114.0.5735.110. Da Opera in letzter Zeit deutlicher schneller auf Sicherheits-Updates der Chromium-Basis reagiert hat als früher, könnte in Kürze eine abgesicherte Version bereitstehen.

Am 12. Juli will Google Chrome 115 an die ersten Nutzer ausliefern – eine Woche darauf erhalten alle, die es betrifft, das Update. Seit der Umstellung auf Chromium 110 im Februar laufen Chromium-basierte Browser nicht mehr auf Windows 7 und 8.1.