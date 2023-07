Windows 12: Warum sich das Warten lohnt

Windows 10 wurde ursprünglich als “die letzte Version von Windows” bezeichnet. Das hat sich jedoch mit der Veröffentlichung von Windows 11 geändert, das innerhalb weniger Wochen vom Gerücht zur offiziellen Enthüllung wurde. Die Abschaffung von Windows 10X beeinflusste Microsofts Entscheidung, aber das Unternehmen arbeitete offensichtlich schon seit einiger Zeit an einem neuen Betriebssystem.

Jetzt sieht es so aus, als würde das Unternehmen zu einem Update-Zyklus von drei Jahren für große Windows-Versionen wechseln, was wiederum bedeuten würde, dass Windows 12 schon nächstes Jahr angekündigt wird. Obwohl Microsoft nichts bestätigt hat, gibt es viele Gerüchte. Lesen Sie, was dazu schon bekannt wurde.

Wird es ein Windows 12 geben?

Es sieht danach aus. Zwischen der Veröffentlichung von Windows 10 und Windows 11 lagen sechs Jahre, aber letzteres wird voraussichtlich nicht die letzte große Version von Windows sein.

Ein Artikel von Windows Central im Juli 2022 deutete darauf hin, dass ein Nachfolger von Windows 11 in Arbeit ist, obwohl nicht sicher ist, dass er Windows 12 genannt wird. Ein Artikel im März 2023 nennt einige der Upgrades, die Sie erwarten können. Beide Artikel beziehen sich auf Informationen des Autors Zac Bowden, der mit Windows-Nachrichten oft richtig liegt.

Im Februar 2023 berichtete VideoCardz.com über einen mittlerweile gelöschten Tweet des Leakers @leaf_hobby, in dem die Betriebssystemliste für eine kommende Intel Meteor Lake Desktop-CPU angeblich Windows 12 enthielt.

Kurz danach erwähnte Yusuf Mehdi (der Leiter des Konsumentenmarketings von Microsoft) in einem Interview mit The Verge “die Entwicklung zukünftiger Versionen von Windows” in Bezug auf KI-Funktionen. Das könnte ein künftiges Update bedeuten, aber eine neue große Version würde mehr Sinn ergeben.

Dann startete Microsoft im März 2023 einen neuen vierten Canary Channel des Windows-Insider-Programms. Er soll noch experimenteller sein als der bereits bestehende Dev Channel. Microsoft sagt, dass er verwendet wird, um Plattformänderungen vorab zu testen, die mehr Vorlaufzeit erfordern, bevor sie an Kunden freigegeben werden.

Das bedeutet, dass Builds im Canary Channel sehr instabil sein werden, aber Zugang zu Funktionen bieten, die noch weit von der allgemeinen Freigabe entfernt sind. Bemerkenswert ist, dass in Microsofts Zusammenfassung des Canary Channels Windows 11 nicht erwähnt wird. Das könnte bedeuten, dass er nur für bestimmte Windows-12-Funktionen vorgesehen ist.

In einem Artikel über diese Entwicklung sagte Windows Latest, dass der Canary Channel die Grundlage für die nächste Generation, wahrscheinlich Windows 12, legen würde.

Wie erwartet war Windows 12 auf der Build-Entwicklerkonferenz von Microsoft im Mai 2023 kein Thema. Allerdings hat das Unternehmen laut Windows Latest einen Screenshot gezeigt, der auf die “nächste Generation von Windows” hinweist.

Das stellte sich nicht als echte Veranstaltung heraus, aber Microsoft arbeitet wahrscheinlich an “der nächsten Generation von Windows”. Ob es lediglich Updates für Windows 11 oder eine brandneue Version in Form von Windows 12 geben wird, bleibt abzuwarten.

Hinweise von Microsoft und Intel sowie Berichte von zwei renommierten Publikationen deuten darauf hin, dass eine neue große Version von Windows auf dem Weg ist.

Wann wird Windows 12 veröffentlicht?

Wann Windows 12 (oder eine ähnliche Version) veröffentlicht wird, ist nicht mit Sicherheit zu sagen.

Der Artikel von Windows Central besagt, dass alle drei Jahre eine neue große Version von Windows erscheinen wird. Da Windows 11 im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, deutet dies darauf hin, dass Windows 12 im Jahr 2024 kommen könnte.

Im März 2023 deutete Bowden an, dass die “nächste große Version des Windows-Clients” im Jahr 2024 veröffentlicht wird. Die Tatsache, dass sie bereits einen internen Codenamen hat (Hudson Valley) lässt vermuten, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte. In einem Artikel von Juni 2023 war er etwas konkreter und sagte, dass die neue Version “im zweiten Halbjahr 2024” erscheinen wird.

Das passt ungefähr zu dem ursprünglichen Artikel von Deskmodder, der besagt, dass Microsoft im März 2022 mit der Arbeit an Windows 12 begonnen hat. Ein Jahr heißt es in einem weiteren Artikel von Deskmodder, dass wir “Windows 12 wahrscheinlich bis Ende 2024 bekommen”.

Zur Einordnung: Die meisten aktuellen Versionen von Windows haben etwa zehn oder mehr Jahre Unterstützung von Microsoft erhalten. Die große Ausnahme bilden die vier Jahre dauernden Mainstream-Updates von Windows 8, aber das lag hauptsächlich an der schlechten Resonanz.

Microsoft hat nicht gesagt, wann die Unterstützung für Windows 11 eingestellt wird, aber ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung würde auf ungefähr 2031 hindeuten. Eine neue Version müsste einige Jahre zuvor verfügbar sein, aber es sieht so aus, als käme sie deutlich früher.

Nach der Veröffentlichung wird es wahrscheinlich eine schrittweise Einführung über mehrere Monate geben, wobei neuere Hardware in der Regel priorisiert wird.

Wird Windows 12 kostenlos sein?

Zumindest anfangs dürfte es kostenlos sein. Microsoft möchte ja auch eine Menge Leute dazu bewegen, das neue Betriebssystem zu nutzen.

Microsoft hat ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 angeboten, und es ist technisch gesehen immer noch verfügbar.

Ein Upgrade auf Windows 11 kostet Sie ebenfalls keinen Cent, vorausgesetzt, Ihr Gerät erfüllt die Hardwareanforderungen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Microsoft eine zeitliche Begrenzung dafür festlegt.

Wenn Sie Windows 11 als Stand-alone-Version kaufen möchten, beginnen die Preise dafür bei rund 130 Euro.

Wird Windows 12 andere Hardware-Anforderungen haben?

Wahrscheinlich ja. Obwohl Laptops und PCs seit Jahrzehnten dasselbe Kern-Design haben, haben sich bereits viele andere Spezifikationen seit der Veröffentlichung von Windows 11 geändert.

Die Hardware-Anforderungen waren umstritten, aber Sicherheitsfunktionen wie TPM und Secure Boot scheinen auf absehbare Zeit bestehen zu bleiben.

Die bisher einzige gerüchteweise bekannte Systemanforderung stammt von Deskmodder und besagt, dass Sie mindestens 8 GB RAM anstelle der aktuellen 4 GB benötigen werden. Auch andere Mindestanforderungen von Windows 11 wie 64 GB Speicherplatz und eine 720p-Auflösung könnten erhöht werden, dafür gibt es jedoch noch keine Beweise.

Das Surface Go der ersten Generation von 2018 ist nicht mit Windows 11 kompatibel Dominik Tomaszewski / Foundry

Da KI eine große Rolle spielen wird, benötigen Sie möglicherweise auch einen Chip mit KI-Fähigkeiten. Microsofts kürzliche Investition in OpenAI (die Entwickler von ChatGPT) und die anschließende Veröffentlichung von Bing Chat deuten darauf hin, dass dies der Fall sein könnte.

Im Januar 2023 berichtete Windows Latest, dass AMD an CPUs mit integrierter KI arbeitete. Intel und ARM werden wahrscheinlich auch irgendwann nachziehen, obwohl es möglicherweise nicht erforderlich sein wird, einen dieser Chips zu haben, um Windows 12 nutzen zu können.

Dann spekulierte Autor Zac Bowden in dem Artikel von Windows Central im Juni 2023, dass einige (hauptsächlich KI-) Funktionen nur auf neueren PCs mit einer NPU [Neural Processing Unit] oder GPU verfügbar sein könnten.

Welche neuen Funktionen wird Windows 12 haben?

Noch ist nicht bekannt, wie Windows 12 genau aussehen wird. Die meisten neuen Funktionen dürften in der Entwicklung sein, aber bis zur endgültigen Veröffentlichung kann sich noch viel ändern.

Möglicherweise hat Microsoft aber versehentlich eine frühe Version der Windows-12-Oberfläche enthüllt. Eine Abbildung auf der Ignite-Konferenz von Microsoft im Oktober 2022 zeigt ein anderes Design:

Cursed ignite mockup showing floating taskbar dock and widget and icons in desktop pic.twitter.com/6n8EHjdCyb — FireCube (@FireCubeStudios) October 12, 2022

Wichtige Funktionen hier sind eine schwebende Taskleiste und eine pillenförmige Suchleiste oben in der Mitte, wobei letztere an die Dynamische Insel auf dem iPhone 14 Pro erinnert. Das Widgets-Panel und das Aktionscenter befinden sich ebenfalls oben auf dem Bildschirm statt unten.

Bowden meint im Artikel von Windows Central: “Meine Quellen besagen, dass dies ein früher Prototyp der Oberfläche ist, die mit Windows 12 ausgeliefert wird”.

Es ist aus dem obigen Tweet nicht wirklich klar ersichtlich, aber Bowden hat etwas Ähnliches erstellt:

Zac Bowden/Windows Central

Natürlich gibt es keine Garantie, dass Windows 12 so aussehen wird. Aber es ist etwas, das Microsoft in Betracht gezogen hat.

KI wird auch in Windows 12 eine große Rolle spielen. Auf der Keynote von AMD zur CES 2023 im Januar sagte Panos Panay, Chief Product Officer von Microsoft, dass “KI die Art und Weise, wie Sie unter Windows arbeiten, neu erfinden wird”.

Microsofts Investition in seine Bing-KI (basierend auf ChatGPT) und die Integration in die Windows-11-Suchleiste (wenn auch in sehr begrenztem Umfang) scheint erst der Anfang zu sein.

Im Artikel von Windows Central im Juni 2023 vermutet Bowden, dass folgende Funktionen in Windows 12 kommen könnten:

Neue Sperr- und Anmeldescreens, die für Touch optimiert sind.

Neues Benachrichtigungszentrum mit der Möglichkeit, Benachrichtigungen nach Person oder App zu gruppieren.

Möglichkeit, Widgets auf dem Desktop anzuheften.

Neue dynamische Hintergrundbildfunktion, die mit KI einen “Parallax”-Effekt erzeugt, wenn Sie den Cursor oder das Gerät bewegen.

Gemäß eines früheren Artikels von Windows Central arbeitet Microsoft an einem neuen Projekt, das “die Windows-Plattform modernisieren” soll, dem “CorePC”. Zu den erwähnten KI-Funktionen gehören kontextbezogene Eingabeaufforderungen basierend auf Informationen auf dem Bildschirm sowie die Identifizierung von Objekten und Text in Bildern.

Ein weiteres wichtiges Merkmal von CorePC ist seine Modularität, wodurch Windows den Umfang der Funktionen und die App-Kompatibilität je nach Gerät anpassen kann. Die Schaffung einer “State Separated”-Plattform ähnelt dem, was Sie bei iPad OS und Android sehen, und sollte zu schnelleren Updates und mehr Sicherheit führen. Dabei wird nur die für den Nutzer und Drittanbieter-Apps erforderliche Datenmenge zur Verfügung gestellt.

CorePC soll es Microsoft angeblich auch ermöglichen, mit Chrome OS mitzuhalten und eine leichte Version von Windows 12 zu entwickeln, die nur Kernanwendungen ausführt, aber sehr schnell ist. Dadurch könnte Microsoft in Bildungsbereichen, in denen Chromebooks dominieren, wieder an Popularität gewinnen.

Zuvor hatte Deskmodder angedeutet, dass Windows 12 von Grund auf neu entwickelt wird statt auf früheren Versionen zu basieren. So war es bei Windows 10X, bevor viele Funktionen in Windows 11 integriert wurden.

Das Startmenü von Windows 10X wird allen Nutzern von Windows 11 vertraut sein Microsoft

Dies eröffnet die Möglichkeit eines radikal anderen Designs, auch wenn große Änderungen bei den Windows-Nutzern möglicherweise nicht gut ankommen würden. Tatsächlich sagte Zac Bowden von Windows Central in einem Video im August 2022, er wäre “überrascht, wenn sie eine Änderung im Stil von Windows 8 vornehmen würden, aber ich würde es nicht ausschließen”.

Aber wenn faltbare PCs großen Anklang finden, sagte Bowden, “müssten wir mit Windows 12 viele Verbesserungen am Windows-Design und der Benutzeroberfläche sehen”. Microsoft könnte sich entscheiden, eine faltbare Alternative zum eingestellten Surface Neo auf den Markt zu bringen.

Der ursprüngliche Windows Central-Artikel, der auf das Veröffentlichungsdatum 2024 hinwies, enthüllte auch keine konkreten neuen Funktionen. Er deutete nur darauf hin, dass die aktuelle Strategie größerer “Moment”-Updates alle paar Monate fortgesetzt werden würde.

An anderer Stelle sind eher kleinere Verbesserungen zu erwarten. Die Stabilität und weitgehende Fehlerfreiheit von Windows 12 sollte für Microsoft oberste Priorität haben.

Aber was wäre, wenn das Unternehmen eine radikale Neugestaltung versuchen würde? Der Konzeptkünstler Addy Visuals hat sich vorgestellt, wie ein völlig neues Windows 12 aussehen könnte, einschließlich einer verbesserten Taskleiste, aktualisierter Widgets und überarbeitetem Datei-Explorer:

Das ist jedoch nur eine Idee und basiert nicht auf konkreten Informationen. Es ist unwahrscheinlich, dass eine der vorgeschlagenen Änderungen in Windows 12 Einzug hält, aber es bietet einen interessanten Blick in die Zukunft.

Wenn Sie potenzielle Windows-12-Funktionen vor allen anderen ausprobieren möchten, lohnt es sich, sich für den neuen Canary Channel des Windows-Insider-Programms anzumelden. Dies wird sicherlich nicht fehlerfrei sein (und ist daher auf Ihrem Hauptgerät nicht zu empfehlen), aber es bietet einen frühen Einblick in geplante Funktionen. Allerdings werden nicht alle davon in die endgültige Version aufgenommen.

