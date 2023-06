Völlig neuer Media Markt öffnet in Deutschland: Das ist neu und anders

Media Markt Xpress Store

Media Markt stellt sein neues Storeformat “Xpress” vor und öffnet am 29. Juni 2023 ersten Media Markt Xpress Store in Groß-Gerau (Hessen). Der Store befindet sich im dortigen Helvetia Parc Einkaufszentrum.

Anders als eine klassische Media-Markt-Filiale bietet ein Media Markt Xpress Store nur einen Teil des typischen Sortiments (rund 3.500 mitnahmebereite Produkte) und besitzt eine kleinere Verkaufsfläche mit rund 950 Quadratmetern.

„Digitaler Verkäufer“ und „Kunden-Rufbutton“

Neben der persönlichen Beratung durch einen Mitarbeiter vor Ort hat der Kunde zusätzlich die Möglichkeit, einen digitalen Verkäufer per Online-Live-Chat oder Videocall zu kontaktieren.

Zudem befinden sich an mehreren Stellen im Markt sogenannte Rufbuttons. Hier kann der Kunde den Fachberater direkt in die gewünschte Abteilung rufen. Im Beratungsgespräch können über eine sogenannte digitale Regalerweiterung sogar Produkte präsentiert werden, die nicht vor Ort ausgestellt sind. Dazu wird ein digitaler Screen genutzt, der rund zwei Meter hoch ist – damit sollen sich besonders große Produkte wie Kühlschänke nahezu in Originalgröße zeigen lassen.

Weitere Info-Quellen

Darüber hinaus haben die Kunden die Möglichkeit, mit ihrem Handy auf Aufstellern oder Schildern angebrachte NFC-Chips zu scannen und direkt Produktvideos oder zusätzliche Informationen über die Media-Markt-Services abzurufen.

Über die Anbindung an den Media-Markt-Onlineshop soll vor Ort das gesamte Produktsortiment von Media Markt kurzfristig verfügbar sein.

Kunden können wie gehabt per Click & Collect ihr Wunschprodukt versandkostenfrei bestellen und im Xpress Markt abholen.

Service-Leistungen

Gewisse Serviceleistungen wie die „Startklar“-Einrichtung von neugekauften Smartphones, Tablets oder PCs oder die Kalibrierung des neuen TV-Geräts zu Hause sind auch über den Media Markt Xpress Store buchbar. Ebenso kann man im Media Markt Xpress Store defekte Geräte zur Reparatur abgeben.

Wir ergänzen unsere etablierten Markt-Konzepte gezielt um ein dynamisches und kompaktes Einkaufserlebnis, bei dem wir auf Beratung, Convenience und Service setzen. Das zukunftsweisende Xpress-Konzept richtet sich an diejenigen, die bequem, schnell und nebenbei die neueste Technik shoppen und dabei nicht auf die Expertise ihres vertrauten Consumer Electronics Spezialisten verzichten möchten. Hubert Kluske, COO MediaMarktSaturn Deutschland

Öffnungszeiten des Media Markt Xpress Store in Groß-Gerau

Der erste Media Markt Xpress Store öffnet am 29. Juni um 9 Uhr seine Türen, regulär hat der Markt dann jeweils montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

