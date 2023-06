Sony Playstation-5-Bundles zum Bestpreis – nirgendwo sonst günstiger!

Bei Media Markt und Saturn erhalten Sie aktuell, das Playstation-5-Bundle inklusive des Spiels “God of War Ragnarök” zum besten Preis für nur 529 Euro. Kein anderer Händler verkauft das Konsolen-Bundle aktuell günstiger. Und das Beste: das Bundle mit der beliebten Sony-Konsole ist auf Lager und sofort verfügbar. Der UVP für das Konsolen-Bundle liegt sonst bei 629,99 Euro, so sparen Sie also über 100 Euro.

Ein Ablaufdatum für den günstigeren Preis geben Media Markt und Saturn außer “nur für kurze Zeit” nicht, trotzdem sollte man bei solchen Angeboten nicht zu lange warten, ansonsten ist das Schnäppchen vielleicht vergriffen.

Media Markt und Saturn liefern Produkte ab einem Bestellwert von 59 Euro kostenlos. So erhalten Sie neben hohen Rabatten die Schnäppchen auch versandkostenfrei geliefert.

Sony Playstation 5 “God of War Ragnarök”-Bundle: Jetzt 100 Euro sparen

Sony Playstation 5 – God of War Ragnarök Bundle Sony Playstation-5-Konsole inklusive Dualsense-Controller, Standfuß und Gutschein für die Vollversion für das Spiel “God of War Ragnarök”. Für 529 statt 629,99 Euro bei Media Markt Für 529 statt 629,99 Euro bei Saturn

Weitere Informationen zum Ausnahmespielspiel “God of War Ragnarök” rund um Kratos erhalten Sie in unserem ausführlichen Test zum Blockbuster-Game:

Alternative: Auch bei Cool Blue günstig erhältlich

Der nächst günstige Anbieter für das spannende Konsolen-Bundle ist der Anbieter Cool Blue, hier erhalten Sie das Bundle zum Preis von immer noch günstigen 549 Euro. Als Alternativ-Bundle gibt es hier die Konsole inklusive des beliebten Titels “Call of Duty: Modern Warfare II” für 559 Euro.

