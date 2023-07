Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Schnelles, vorhersehbares Garen

Preis beim Test

$369.99

Wenn es ums Grillen geht, ist der Woodfire elektrischer Outdoor Grill & Smoker von Ninja etwas ganz Besonderes. Es handelt sich bei dem Gerät um einen elektrischen Outdoor-Grill mit vielseitigen Grilloptionen und einer seitlichen Box, in der Holzpellets verbrannt werden, um Ihrem Essen einen fantastischen Rauchgeschmack zu verleihen.

Design und Konstruktion

1,5 m Stromkabel

Kompakte Abmessungen

Abdeckung und Ständer nur separat erhältlich

Mit seinen Maßen von 34 x 46 x 46 cm wäre der Ninja Woodfire Outdoor Grill & Smoker ziemlich klobig, wenn man ihn in einem Schrank aufbewahren müsste. Für einen Grill ist er jedoch nicht allzu riesig. Wenn Sie ihn nicht im Schuppen, sondern auf einer Terrasse oder einem Balkon abstellen wollen, sollten Sie sich jedoch die optionale, wetterfeste Abdeckung für 22,99 Euro zulegen.

Es gibt auch einen separat erhältlichen Ständer für stattliche 130 Euro – aber sparen Sie Ihr Geld dafür lieber und geben Sie es stattdessen für einen Terrassentisch aus. Das einzige Zubehör, das wirklich unverzichtbar ist, ist ein Sack Holzpellets. Die Allzweck-Mischung ist mild, die robuste Mischung eher kräftig. Der Ninja Woodfire wird mit einer kleinen Probentüte von beiden geliefert. Nachschub bekommen Sie in der 900-Gramm-Tüte direkt vom Hersteller für unter 25 Euro. Laut Ninja reicht eine Tüte für 20 Kocheinsätze.

Zum Lieferumfang gehören außerdem ein Frittierkorb für die Heißluftgarfunktion, eine kleine Schaufel zum Einfüllen der Holzpellets und eine kleine Schale an der Unterseite zum Auffangen des Fetts, das beim Grillen austritt. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Rezeptbuch.

Sie können den Grill auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon aufstellen und die Sonne genießen, während Sie den ganzen Sommer über mit minimalem Aufwand köstliche Mahlzeiten im Freien zubereiten.

Der Grill wird fast fertig montiert geliefert. Sie müssen nur noch auf jeder Seite einen großen Griff anbringen. Die Griffe sind deutlich mit links und rechts gekennzeichnet und werden sogar mit einem kleinen Werkzeug geliefert. Sobald die Griffe angebracht sind, lässt sich der Ninja leicht anheben und transportieren. Die Verarbeitungsqualität ist robust. Im Inneren befindet sich eine Grillplatte mit einem elektrischen Element darunter und im Deckel ist ein Gebläse für schnelles Umluftgaren angebracht.

Das Gerät verfügt über Touch-Bedienelemente für Temperatur und Zeit sowie einen Drehregler zur Auswahl des Kochmodus. Zur Auswahl stehen Räuchern, Grillen, Heißluftgaren, Braten, Backen, Trocknen, Aufwärmen. Am wichtigsten ist die Taste zum Einschalten der Smokerbox. Manche Rezepte verlangen danach, manche nicht, aber fast alles schmeckt geräuchert besser.

Das Stromkabel reicht 1,5 Meter weit, so dass es darauf ankommt, wo Sie den Ninja Woodfire verwenden möchten. Sie müssen sich in der Nähe einer Steckdose befinden. Der Stecker ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) ausgestattet, so dass sich der Strom im Falle eines Problems automatisch abschaltet. Wir waren erfreut zu sehen, dass das Steckerdesign mit einer wetterfesten Außensteckdose funktioniert, da einige Elektrogrills sperrige Stecker haben, die bei diesen Konstruktionen meist nicht passen.

Leistung

38 x 28 cm große Kochfläche

Vielseitiges Kochen

Voraussetzung sind genaue Rezepte

Die Grillfläche von 38 x 28 cm ist nicht riesig, aber der Ninja macht dies durch seine schnelle und gleichmäßige Zubereitung wett. Sie können schnell und vorhersehbar kochen und grillen. Das mitgelieferte Rezeptbuch ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Die Fleischgerichte reichen von Pulled Pork bis hin zu Chipotle Chicken Wings, beides perfekt für den Smoker. Aber auch Vegetarier und Veganer kommen voll auf ihre Kosten. Alles von Paneer Tikka und Halloumi bis hin zu Mais am Spieß und einfachen Gemüsespießen lässt sich im Woodfire gut zubereiten.

Caramel Quin / Tech Advisor

Die mitgelieferten Rezepte geben genaue Zeiten an, die sich in unserem Test als zutreffend erwiesen haben. Sie wählen einen Kochmodus, die Zeit und die Temperatur aus, und dann gibt es eine kurze Vorheizzeit. Wenn Sie den Smoker verwenden, drücken Sie die entsprechende Taste, um auch diesen anzuzünden. In unserem Test dauerte das Vorheizen sechs Minuten. Man hört das Gebläse surren, und wenn man den Smoker benutzt, sieht man weißen Rauch aufsteigen.

Der Ninja gibt einen Signalton ab, und auf dem Display wird angezeigt, wenn Sie Ihre Speisen auflegen können. Wenn Sie den Deckel wieder schließen, startet automatisch der Timer, der herunterzählt, bis die Speisen fertig sind (machen Sie nicht den Fehler, den wir beim ersten Mal gemacht haben, indem wir die Start-/Stopptaste an dieser Stelle erneut gedrückt haben … wir haben den Grill damit versehentlich ausgeschaltet).

Man merkt mit allen Sinnen, wenn die Speisen garen. Der Countdown läuft, das Gebläse ist immer noch zu hören, das Essen brutzelt und der Rauch weht. Ja, Ihre Kleidung wird riechen, als hätten Sie am Lagerfeuer gesessen. Das allein ist den Preis des Ninja schon fast wert – auch wenn Ihre Gäste beim Abendessen vielleicht anderer Meinung sind.

Die Rezeptergebnisse waren beeindruckend und die Zubereitung ging schnell. Selbst das rauchige Knoblauchbrot zum Aufreißen und Teilen war eine kulinarische Offenbarung. Allerdings bedeutet die kompakte Größe des Grills, dass Sie keine große Runde verköstigen können. Wenn Sie also gerne Gäste bewirten, sollten Sie vielleicht auch Ihren alten Grill behalten. Sie können das meiste auf Ihrem Hauptgrill zubereiten und den Ninja beispielsweise als Ergänzung zum langsamen Garen von geräuchertem Pulled Pork oder zum Frittieren von rauchigen Kartoffelecken verwenden.

Caramel Quin / Foundry

Aber wenn Sie nur zu zweit sind, können Sie den Ninja auch auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon aufstellen und die Sonne genießen, während Sie den ganzen Sommer über mit minimalem Aufwand köstliche Mahlzeiten im Freien zubereiten.

Sogar die Reinigung war in Ordnung. Die Grillplatte und der antihaftbeschichtete Frittierkorb ließen sich leicht von Hand abwaschen; leider sind sie nicht spülmaschinenfest. Die Räucherbox (die etwa so groß wie ein Kartenspiel ist) hat einen inneren Teil, der sich zum einfachen Entleeren herausschieben lässt. Sie enthält jedoch heiße Asche, so dass wir sie erst am nächsten Tag ausleeren konnten.

Preis und Verfügbarkeit

Der Ninja Woodfire Elektrogrill und Smoker ist nicht gerade die preiswerteste Art, im Freien zu grillen. Aber er bietet alle Vorteile des gleichmäßigen Kochens in Innenräumen, zusammen mit einem rauchigen Geschmack.

In Deutschland hat er einen UVP von 399,99 Euro. Bestellen Sie direkt bei Hersteller Ninja, können Sie sich aktuell einen 50-Euro-Rabattgutschein mit dem Code “WOODFIRE50″ sichern. Für die Newsletter-Anmeldung gibt es noch einmal 10 Prozent Rabatt. Bei Amazon ist der Grill für 399,99 Euro erhältlich.

Fazit

Der Woodfire Outdoor Grill & Smoker beeindruckt durch sein präzises, schnelles Garen und – vor allem – durch seine Smokerbox. Wir haben es schon einmal erwähnt und wir sagen es noch einmal: Fast alles schmeckt besser, wenn es geräuchert ist. Er ist relativ teuer, was ihn einen halben Stern gekostet hat, aber wenn Sie auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon Platz für diesen Outdoor-Grill haben, werden Sie nicht enttäuscht sein.

Dieser Test ist eine Übersetzung des englischen Originals von Techadvisor.